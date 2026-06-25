Asiakasprosessien sujuvoittaminen vahvistaa oikea-aikaista tukea Itä-Suomen yhteistyöalueella
25.6.2026 14:33:51 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Itä-Suomen yhteistyöalueen neljällä hyvinvointialueella käynnistyy syksyllä yhteinen Asiakasprosessin sujuvoittamisella kohti oikea-aikaista tukea -hanke (AsSu-hanke), jonka tavoitteena on tehdä sosiaalihuollon palveluihin hakeutumisesta asiakkaalle sujuvampaa.
Hanke toteutetaan 1.9.2026–31.12.2027 Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla.
Asiakkaan tilanne tunnistetaan varhaisemmassa vaiheessa
Sosiaalihuollon palveluihin hakeutuminen voi olla vaikeaa, jos asiakas ei tiedä, mihin ottaa yhteyttä tai millaista apua hän tarvitsee. AsSu-hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joiden avulla asiakkaan tuen tarve tunnistetaan selkeämmin jo ensimmäisissä yhteydenotoissa.
Tavoitteena on, että asiakas saa ohjausta, neuvontaa tai muuta tukea mahdollisimman varhain. Tarvittaessa hänet ohjataan sujuvasti oikean ammattilaisen tai palvelun piiriin.
Oikea ammattilainen mukaan oikeaan aikaan
Hankkeessa selkeytetään sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjakoa. Kun työnjako on selkeä, asiakkaan asia etenee johdonmukaisemmin eikä siirry tarpeettomasti työntekijältä toiselle.
Samalla sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää osaamistaan paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Palveluja kehitetään yhdessä käytännön työssä
Kehittämistä tehdään yhdessä sosiaalihuollon ammattilaisten ja esihenkilöiden kanssa. Työssä hyödynnetään työpajoja, alueellisia kokeiluja ja vertaisoppimista.
Hankkeessa hyödynnetään Pohjois-Savossa aiemmin kehitettyä toimintamallia ja sovelletaan sitä eri hyvinvointialueiden tarpeisiin. Yhteiskehittämistä koordinoi Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.
Tavoitteena yhdenvertaisemmat palvelut Itä-Suomessa
Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakkaat saavat jatkossa nopeammin ja yhdenvertaisemmin tarpeitaan vastaavaa tukea eri puolilla Itä-Suomea.
Selkeämmät palvelupolut tukevat myös työntekijöitä: ne voivat vähentää päällekkäistä työtä, parantaa työn hallintaa ja vahvistaa työhyvinvointia.
Asiakasprosessin sujuvoittamisella kohti oikea-aikaista tukea (AsSu) -kehittämishanke on osa kansallista Hyvän työn ohjelmaa (2024–2027), joka sisältää lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan helpottamiseksi. Vuosina 2025–2027 ohjelmassa toteutetaan sosiaalityöntekijän ja sosionomien työnjakopilotteja, joiden tarkoituksena on tukea ammattiryhmien työnjaon ja tehtävärakenteiden kehittämistä hyvinvointialueilla. AsSu-hankkeelle on myönnetty 150 000 euron rahoitus STM:n Hyvän työn ohjelman sosiaalihuollon työnjakopilotista.
Tutustu Hyvän työn ohjelma 2024–2027 - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)
Lisätietoja:
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Anna-Reeta Buchen, Pohjois-Savon hyvinvointialue, anna-reeta.buchen@pshyvinvoitialue.fi
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Satu Auvinen, Etelä-Savon hyvinvointialue, satu.auvinen@etelasavonha.fi
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Hanna Myllylä, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, hanna.myllyla@siunsote.fi
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Maria Aalto, Keski-Suomen hyvinvointialue, maria.aalto@hyvaks.fi
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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