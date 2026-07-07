Epävarma rahoitus on opiskelija-asuntorakentamisen pullonkaula

Opiskelijamäärä on roimassa kasvussa, ja opiskelija-asuntojen käyttöasteet ennätyskorkeita. Eikö opiskelija-asuntoja ole rakennettu tarpeeksi?

”Opiskelija-asuntoja on rakennuttu, mutta opiskelijamäärä on kasvanut niin rivakasti, ettei olla pysytty perässä”, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu selittää.

Rahoitus on ollut yksi opiskelija-asuntorakentamisen pullonkaula. Valtaosa opiskelija-asunnoista rakennetaan valtion tuella, ja tähän rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset ovat hidastaneet tuotantoa.

”Vuonna 2025 erityisryhmien investointiavustuksen leikkaus liki pysäytti uudet hankkeet. Vain kaksi uudiskohdetta käynnistyi koko vuonna”, Lehtoruusu kertoo.

Sittemmin tilanne on parantunut, mutta vain väliaikaisesti.

Alkuvuodesta voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa investointiavustuksen korvaamisen lisälainalla. Samalla hallitus kohdensi 250 miljoonaa korkotukilainojen 1,135 miljardin hyväksymisvaltuudesta opiskelija-asuntorakentamiseen. Vuoden 2027 valtuudet jaetaan samassa suhteessa, mutta samalla valtuus sukeltaa historian alimmalle tasolleen.

”Hallitus on tunnistanut opiskelija-asuntojen arvon ja päättänyt panostaa niihin, mutta samalla opiskelija-asumiseenkin osuu valtion tukeman asuntotuotannon yleinen rahoituskriisi.”

Lehtoruusu viittaa Tilastokeskuksen vuonna 2022 tekemään korkotukilainojen tilastoinnin muutokseen. Muutoksen jälkeen korkotukilainat on laskettu kokonaan osaksi julkisyhteisöjen velkaa. Seurauksena julkisen velan kanssa kipuileva Suomi on supistamassa valtion tukemaa tuotantoa keskellä asuntorakentamisen historiallisen syvää lamaa.

”Korkotukilainat ovat vuokrataloyhteisöjen pankeilta nostamaa kiinteistövakuudellista velkaa, ei valtionvelkaa”, Lehtoruusu tuhahtaa.

”Nyt keinotekoisen tilastotulkinnan takia ajetaan työpaikkoja ja verotuloja tuovaa asuntorakentamista entistä syvempään ahdinkoon.”

Opiskelija-asuntojen rahoituksen tulevaisuus on vaakalaudalla. Jos nykyinen tilastotulkinta pysyy, velkajarru pitänee lainavaltuudet niukkoina.

Lehtoruusu peräänkuuluttaa perustavanlaatuista tuotantotukijärjestelmän uudistamista.

”Joko tilastoinnin on muututtava tai tukijärjestelmää uudistettava niin, että vuokrataloyhtiöiden velat eivät kasvata valtionvelkaa. Siinä riittää työnsarkaa tulevalle hallitukselle.”