SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ilmastovuosikertomuksen viesti on muuttunut rutiiniksi – hallitus ei tee tarvittavia ilmastotoimia

– On hyvä uutinen, että päästöt ovat laskeneet erityisesti energiasektorilla. Se osoittaa, että puhdas siirtymä toimii. Samalla ilmastovuosikertomuksen johtopäätös on kuitenkin jälleen sama: Tarvitaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Hallitus ei voi enää vedota siihen, ettei ongelmasta olisi tiedetty, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoman mukaan hallitus ei ole vastannut ilmastovuosikertomusten toistuviin varoituksiin tarvittavilla toimilla. Päinvastoin se on heikentänyt edellytyksiä saavuttaa ilmastotavoitteet.

– Sen sijaan, että hallitus olisi vauhdittanut uusia ilmastoratkaisuja, se leikkasi myös uusista teknologisista ratkaisuista hiilidioksidin talteenoton rahoituksen osalta. Juuri tällaisia teknologioita tarvitaan, jotta vaikeimmin vähennettäviä päästöjä voidaan hillitä ja samalla rakentaa Suomeen uutta puhdasta teollisuutta ja kasvua.

Heinäluoman mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että hallitus enää loppuvaalikaudellaan ryhtyisi niihin toimiin, joita ilmastovuosikertomus pitää välttämättöminä.

– Hallituksen ilmastopolitiikkaa arvioidaan lopulta tulosten perusteella. Jos hallituksen omatkin seurantaraportit toteavat vuodesta toiseen, että hallituksen ilmastopolitiikka on epäonnistunut, on vaikea väittää politiikan onnistuneen. Ilmastotavoitteet eivät toteudu toiveilla, vaan päätöksillä.

Heinäluoman mukaan SDP:n juuri hyväksytty poliittinen ohjelma tarjoaa uskottavan suunnan, jossa ilmastopolitiikka ja talouskasvu kulkevat käsi kädessä.

– Ilmastopolitiikan ei pidä olla kasvun este, vaan sen mahdollistaja. SDP vauhdittaisi puhtaan siirtymän investointeja, vahvistaisi hiilinieluja, panostaisi hiilidioksidin talteenottoon ja loisi yrityksille pitkäjänteiset ja ennakoitavat pelisäännöt investoida Suomeen. Samalla vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja rakennamme kestävää talouskasvua.

– Ilmastovuosikertomus osoittaa, että puhdas siirtymä vähentää päästöjä. Se, mikä ei toimi, on hallituksen ilmastopolitiikka. Seuraavan hallituksen tehtävä on palauttaa Suomi takaisin kasvun tielle ja kohti vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta, Heinäluoma päättää.