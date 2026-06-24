Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Marinkylän alikulkukäytävän remontin ajaksi 3.–6.7. Kotkassa
25.6.2026 15:00:55 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus uusii Marinkylän alikulkukäytävän Kotkassa, ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle 3.7. klo 17– 6.7. klo 17 väliseksi ajaksi. Liikennekatko ei vaikuta kevyeen liikenteeseen tai kiinteistöille kulkuun.
Marinkylän alikulkukäytävä sijaitsee maantiellä 170 (Haminantie) ABC Amiraali Kotka -liikenneaseman ja Hotelli Leikarin välisellä tieosuudella.
Nykyinen betonielementtirakenteinen alikulkukäytävä puretaan ja uusitaan teräsputkisiltana. Teräsputkisilta asennetaan paikoilleen yhtenä kappaleena (pituus on 21,4 m ja leveys on 6,3 m) ja asennustöiden ajaksi ajoneuvoliikenne katkaistaan maantiellä 170 / Haminantiellä. Liikennekatko ei vaikuta kevyeen liikenteeseen tai kiinteistöille kulkuun.
Liikennekatkon ajankohta on perjantai 3.7.2026 klo 17.00 – maanantai 6.7.2026 klo 17.00.
Liikennekatkon ajaksi ajoneuvoliikenne ja joukkoliikenne ohjataan kiertotielle Mt 170 Haminantie – Otsolantie – eritasoliittymä nro 79 - Valtatie 7 (moottoritie) - eritasoliittymä nro 80 – Kouvolantie – Haminantie.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus allekirjoitti KAS siltaurakka 2/2026 urakkasopimuksen 17.4.2026 Erkkiheikkilä Oy:n kanssa. Urakka-aika on 17.4.2026 - 30.10.2026, ja urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 1.030.700,00 euroa. Urakkaan kuuluu Marinkylän alikulkukäytävän lisäksi siltojen kansien uusiminen ja korjaustyö Kosken sillalla Haminassa ja Orraintaipaleen sillalla Taipalsaarella.
Yhteyshenkilöt
- Erkkiheikkilä Oy, työpäällikkö Mikko Kekäle, p. 050 575 4152, mikko.kekale@erkkiheikkilaoy.com
- Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Esa Turpeinen (paikalla 1.7.2026 alkaen), p. 0295 029 100, esa.turpeinen@elinvoimakeskus.fi
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