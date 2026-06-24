Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Marinkylän alikulkukäytävän remontin ajaksi 3.–6.7. Kotkassa

Marinkylän alikulkukäytävä sijaitsee maantiellä 170 (Haminantie) ABC Amiraali Kotka -liikenneaseman ja Hotelli Leikarin välisellä tieosuudella.

Nykyinen betonielementtirakenteinen alikulkukäytävä puretaan ja uusitaan teräsputkisiltana. Teräsputkisilta asennetaan paikoilleen yhtenä kappaleena (pituus on 21,4 m ja leveys on 6,3 m) ja asennustöiden ajaksi ajoneuvoliikenne katkaistaan maantiellä 170 / Haminantiellä. Liikennekatko ei vaikuta kevyeen liikenteeseen tai kiinteistöille kulkuun.



Liikennekatkon ajankohta on perjantai 3.7.2026 klo 17.00 – maanantai 6.7.2026 klo 17.00.

Liikennekatkon ajaksi ajoneuvoliikenne ja joukkoliikenne ohjataan kiertotielle Mt 170 Haminantie – Otsolantie – eritasoliittymä nro 79 - Valtatie 7 (moottoritie) - eritasoliittymä nro 80 – Kouvolantie – Haminantie.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus allekirjoitti KAS siltaurakka 2/2026 urakkasopimuksen 17.4.2026 Erkkiheikkilä Oy:n kanssa. Urakka-aika on 17.4.2026 - 30.10.2026, ja urakkahinta ilman arvonlisäveroa on 1.030.700,00 euroa. Urakkaan kuuluu Marinkylän alikulkukäytävän lisäksi siltojen kansien uusiminen ja korjaustyö Kosken sillalla Haminassa ja Orraintaipaleen sillalla Taipalsaarella.



