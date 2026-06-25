Vammaispalvelulain mukaisia palveluita voi hakea nyt myös verkossa ja OmaHyvaks-sovelluksen kautta
25.6.2026 15:17:29 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Vammaispalvelulain mukaisia palveluita voi hakea nyt myös verkossa Keski-Suomen hyvinvointialueella. Verkkolomakkeilla ja OmaHyvaks-sovelluksen kautta voi hakea henkilökohtaista apua, liikkumisen tukea, esteettömän asumisen tukea sekä muun muassa lyhytaikaista huolenpitoa, asumisen tukea ja erityisen osallisuuden tukea.
– Meiltä on kovasti toivottu, että hakulomakkeita voisi täyttää digitaalisesti ja nyt siihen on mahdollisuus. Verkkoasiointi parantaa palvelua ja helpottaa asiakkaiden hakemusten jättämistä, kun hakemusta ei tarvitse tulostaa ja postittaa erikseen, palvelupäällikkö Elina Hienola kertoo tyytyväisenä.
Palvelujen hakeminen verkossa on myös tietoturvallista niin asiakkaan kuin hyvinvointialueen näkökulmasta. Hakemukseen voi jättää myös liitteitä. Tällä hetkellä se onnistuu, kun viranhaltija avaa hakemuksen jättämisen jälkeen kiireettömän yhteydenottopyynnön järjestelmässä, jonka kautta hakija voi toimittaa pyydetyt liitteet kuvana tai pdf-tiedostona. Kiireetön yhteydenottopyyntö avataan 1–7 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Yhteydenotto siis säilyy järjestelmässä, vaikka asiakas poistuu välissä palvelusta. Palveluun on tulossa lähiaikoina toiminnallisuus, jonka myötä hakemuksen liitteet voi jättää suoraan hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Tämän muutoksen myötä myös vammaispalveluhakemusten liitteiden lähettämisestä tulee hieman vaivattomampaa.
Hakulomakkeen täyttäminen ja lähettäminen verkossa vaatii vahvan tunnistautumisen eli palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Hakemusten pohjalta tehtävä palvelutarpeen arvio aloitetaan sosiaalihuoltolain mukaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen vastaanotosta. Palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen tarkoittaa, että hakijaan ollaan yhteydessä seitsemän päivän kuluessa.
Kiireellisissä tilanteissa asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä ensiarviotiimiin ensisijaisesti puhelimitse.
Digitaalinen asiointi onnistuu OmaHyvaks-sovelluksessa tai verkossa osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa, hakulomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet.
Vammaispalvelulain mukaisia palveluita voi edelleen hakea myös paperilomakkeilla, kuten tähänkin saakka.
Hakemuksen jättämiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä vammaissosiaalityön ensiarviotiimiin, p. 014 336 5659.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut
Viestinnän yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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