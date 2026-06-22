Tilastot ja tutkimukset –kuukausitiedote kesäkuu 2026

Espoon väkiluku oli toukokuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 327 330

Tammi-toukokuussa 2026 Espoon väestö kasvoi noin 1 620 hengellä, mikä on noin 470 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Väestön ennakkotiedot kuten myös aiemmin arvioitu vieraskielisten määrä ovat uusien tietojen mukaan alkuvuodesta ilmoitettuja pienempiä, sillä Tilastokeskus on kevätkauden aikana tehnyt väkilukuun vuosittain tehtäviä poistoja.

Espoon väestöä lisäsi tammi-toukokuussa 2026 eniten kuntien välinen nettomuutto (noin 820 hengellä). Kuntien välinen nettomuutto oli 50 asukasta suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Eniten Espoon väestönkasvua vähensi maastamuuton lisääntyminen: tammi-toukokuussa Espoosta muutti ulkomaille 1 480 henkeä. Nettomaahanmuutto oli noin 100 henkeä, joka oli noin 620 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana Espoo sai nettomaahanmuutosta muuttovoittoa 720 asukasta.

Espooseen syntyneiden lasten määrä (1 520 lasta) oli 90 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 810 henkeä) oli lähes 30 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli positiivinen (710 henkeä), lisäten väestöä lähes 120 henkeä vuotta aiempaa enemmän.

Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa

Työttömyyden kasvu jatkui toukokuussa, erityisen voimakkaasti kasvoi nuorisotyöttömyys

Toukokuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 18 758 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,1 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,9 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1908 ja 50 vuotta täyttäneitä 5762. Naisia oli 48,2 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7899 eli 42,1 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 969 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna seitsemän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli toukokuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,7 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 8093 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli toukokuun lopulla työttömiä 6,2 % (1092 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 5,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 29,4 % (434 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 11,4 % (808 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen, kun määrää verrataan vuodentakaiseen. Toukokuussa 2026 avoimia työpaikkoja oli 24,0 % (306 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

Tuoreimmat Espoon työttömyysluvut PowerBI-esityksenä

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Espoossa neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa

Työllisyyspalvelujen katsaus työttömyyden kehityksestä Espoo-Kauniaisten työllisyysalueella

Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/

Eetvartti 2/2026 on julkaistu

Ajankohtaista Eetvartti – Espoon toimintaympäristökatsauksessa:

Espoolaisten osallisuus ja hyvinvointi pääosin hyvällä mallilla – erojen kaventamiseen kuitenkin syytä panostaa

Kuluttajamielipiteitä 16 Euroopan maasta – suomalaisten tulevaisuudenusko koetuksella

Toimintaympäristön tila Espoossa 2026 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä

Työllisyys- ja työttömyysasteesta on olemassa useita erilaisia lukuja – mitä nämä luvut tarkoittavat ja mitä ne kertovat?

Espoossa lukutaitotyötä tehdään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti



Varttitiedot I neljännes 2026:

Espoon väestö oli vuoden 2026 maaliskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 326 190 asukasta

Työttömyyden kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Asuntotuotannossa aloituksia ja myönnettyjä rakennuslupia huomattavasti vuodentakaista vähemmän

Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu