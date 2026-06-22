Tilastot ja tutkimukset –kuukausitiedote kesäkuu 2026
25.6.2026 15:18:45 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon väkiluku oli toukokuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 327 330. Työttömyyden kasvu jatkui toukokuussa, erityisen voimakkaasti kasvoi nuorisotyöttömyys. Eetvartti-julkaisussa: Espoolaisten osallisuus ja hyvinvointi pääosin hyvällä mallilla – erojen kaventamiseen kuitenkin syytä panostaa. Kuluttajamielipiteitä 16 Euroopan maasta – suomalaisten tulevaisuudenusko koetuksella. Toimintaympäristön tila Espoossa 2026 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä. Työllisyys- ja työttömyysasteesta on olemassa useita erilaisia lukuja – mitä nämä luvut tarkoittavat ja mitä ne kertovat? Espoossa lukutaitotyötä tehdään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti.
Espoon väkiluku oli toukokuun 2026 lopussa ennakkotietojen mukaan 327 330
Tammi-toukokuussa 2026 Espoon väestö kasvoi noin 1 620 hengellä, mikä on noin 470 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Väestön ennakkotiedot kuten myös aiemmin arvioitu vieraskielisten määrä ovat uusien tietojen mukaan alkuvuodesta ilmoitettuja pienempiä, sillä Tilastokeskus on kevätkauden aikana tehnyt väkilukuun vuosittain tehtäviä poistoja.
Espoon väestöä lisäsi tammi-toukokuussa 2026 eniten kuntien välinen nettomuutto (noin 820 hengellä). Kuntien välinen nettomuutto oli 50 asukasta suurempi kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Eniten Espoon väestönkasvua vähensi maastamuuton lisääntyminen: tammi-toukokuussa Espoosta muutti ulkomaille 1 480 henkeä. Nettomaahanmuutto oli noin 100 henkeä, joka oli noin 620 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana Espoo sai nettomaahanmuutosta muuttovoittoa 720 asukasta.
Espooseen syntyneiden lasten määrä (1 520 lasta) oli 90 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 810 henkeä) oli lähes 30 henkeä pienempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli positiivinen (710 henkeä), lisäten väestöä lähes 120 henkeä vuotta aiempaa enemmän.
Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä
Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa
Työttömyyden kasvu jatkui toukokuussa, erityisen voimakkaasti kasvoi nuorisotyöttömyys
Toukokuun 2026 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 18 758 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,1 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,9 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1908 ja 50 vuotta täyttäneitä 5762. Naisia oli 48,2 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7899 eli 42,1 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 969 avointa työpaikkaa.
Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna seitsemän vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli toukokuussa 2026 työttömien osuus työvoimasta 3,7 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 8093 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.
Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli toukokuun lopulla työttömiä 6,2 % (1092 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 5,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 29,4 % (434 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 11,4 % (808 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen, kun määrää verrataan vuodentakaiseen. Toukokuussa 2026 avoimia työpaikkoja oli 24,0 % (306 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.
Tuoreimmat Espoon työttömyysluvut PowerBI-esityksenä
Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain
Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Espoossa neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa
Työllisyyspalvelujen katsaus työttömyyden kehityksestä Espoo-Kauniaisten työllisyysalueella
Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/
Eetvartti 2/2026 on julkaistu
Ajankohtaista Eetvartti – Espoon toimintaympäristökatsauksessa:
- Espoolaisten osallisuus ja hyvinvointi pääosin hyvällä mallilla – erojen kaventamiseen kuitenkin syytä panostaa
- Kuluttajamielipiteitä 16 Euroopan maasta – suomalaisten tulevaisuudenusko koetuksella
- Toimintaympäristön tila Espoossa 2026 -aineisto antaa kokonaiskuvan Espoon tilasta ja kehityksestä
- Työllisyys- ja työttömyysasteesta on olemassa useita erilaisia lukuja – mitä nämä luvut tarkoittavat ja mitä ne kertovat?
- Espoossa lukutaitotyötä tehdään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti
Varttitiedot I neljännes 2026:
- Espoon väestö oli vuoden 2026 maaliskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 326 190 asukasta
- Työttömyyden kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
- Asuntotuotannossa aloituksia ja myönnettyjä rakennuslupia huomattavasti vuodentakaista vähemmän
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Väestönmuutosten ennakkotiedot: Tutkija Päivi Kiviniemi, paivi.kiviniemi@espoo.fi, puh. 046 877 3468
Työttömyys ja Eetvartti-julkaisu: Tietopalvelupäällikkö Petri Lintunen, petri.lintunen@espoo.fi, puh. 043 8265 211
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Paid parking to be expanded in Kaitaa and Leppävaara in June17.6.2026 16:02:02 EEST | Press release
In accordance with the decision made by the City Board in March, paid parking zones in Espoo will be expanded. The city will start updating traffic signs in June in the Kaitaa and Leppävaara areas. Drivers are advised to check traffic signs when parking, as the parking fees will take effect immediately once the signs have been replaced. Paid parking is indicated by traffic signs as shown in the image. Click on the links at the bottom of this page to find a map and a list of the streets affected. Parking fees and paid parking hours Parking costs €3.50 per hour in zone 1 and €2.50 per hour in zone 2. Parking fees are charged from Monday to Friday from 8:00 to 20:00, on Saturdays from 8:00 to 18:00 and, in zone 1, also on Sundays from 8:00 to 18:00. There are traffic signs in the areas to indicate the hours when parking fees apply. Parking is free of charge and permitted without time limitation at other times. Below is a link to the section of the City Board’s decision record describing t
Mykkänen: “Kaukolämmön muutosmatka on ollut Espoon merkittävin ilmastoteko”17.6.2026 09:09:49 EEST | Tiedote
Kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt ovat Espoossa vähentyneet jo lähes 90 prosenttia vuoden 2014 päästöhuipusta. Seuraavien vuosien aikana niiden odotetaan putoavan nollatasolle. Espoolaisista kolme neljästä asuu asunnossa, joka lämpenee kaukolämmöllä, mikä tekee siirtymästä vähäpäästöisiin polttoaineisiin erityisen merkittävän.
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