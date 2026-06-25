Circus & Dance Finland

Elämyksiä teltoissa, toreilla ja rannoilla – Kokosimme kesän parhaat sirkus- ja tanssitärpit

26.6.2026 07:30:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote

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Seuraa tanssia halki Suomen, katso nuorallatanssia Oulujoen yllä tai hio omia paritanssitaitojasi kaupungin sykkeessä! Tanssia ja sirkusta on tänä kesänä tarjolla monipuolisesti esityskiertueilla ja tapahtumissa. Otimme selvää, minne sirkusteltat nousevat ja mistä löydät kesän kiinnostavimmat esitykset, jotka tuovat uusia elämyksiä kesälomaasi.

Pori Dance Companyn Moon Bloomissa Yyterin kauneus kohtaa tanssin riemun. Kuva: Pori Dance Company
Pori Dance Companyn Moon Bloomissa Yyterin kauneus kohtaa tanssin riemun. Kuva: Pori Dance Company

Tanssitaiteilija Sanna Hento aikoo edetä viiden kuukauden aikana 1 500 kilometriä – tanssien Helsingistä Utsjoelle asti. Seuraavat etapit Kruunupyy, Kalajoki, Liminka, Ii… Katso missä voit tanssia Sannan kanssa! 

Sirkusta ja musiikkiteatteria yhdistävä Säilättäret kiertää jälleen Suomen toreja, kylätaloja ja keskiaikatapahtumia parilla kymmenellä paikkakunnalla Alajärveltä Hämeenkyröön, Kangasalle ja vaikka minne! Katso paikkakunnat

Sirkuskollektiivi Arctic Ensemble kiertää parhaillaan Suomea omalla teltallaan. 13 paikkakuntaa ja 64 esitystä kattavalla kiertueella nähdään suosittu ENSEMBLED-teos sekä uutuus Karkelot (ensi-ilta 25.8. Espoon Kivenlahdessa). 

Pääkaupunki kutsuu tanssilattialle

Helsingin Lasipalatsin aukiolle pystytetty maksuton ja kaikille avoin Dansbana!-tanssilattia kutsuu tanssimaan kesäkuusta lokakuun alkuun. Kesän aikana lattialla nähdään 11 esitystä, kuten Alma Äijön & Taru Pellisen dueton ensi-ilta 13.7. 

Tanssin talon järjestämiin avoimiin lavatansseihin ehtii vielä mukaan 9.7. 

Avoimiin lavatansseihin Lasipalatsin aukiolle ehtii vielä mukaan 9.7. Kuva: Tanssin talo, Dansbana

Tanssiteatteri Tsuumin kaupunkitanssit tarjoaa maksutonta paritanssiopetusta kaikille eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ota haltuun vaikka tango, fusku ja samba, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Helsingin Vanhan kauppahallin kupeessa Lyypekin laiturilla tanssitaan torstaisin elokuun puoliväliin asti.

Heinäkuun festivaalihulinaa Ristiinassa, Salossa, Imatralla, Kotkassa ja Orivedellä

Kosmos-festivaalilla Ristiinassa 9.–12.7. nautitaan Närhilän metsässä konemusiikin ohella Cosmic Circus -areenan tarjonnasta, kuten tulitaiteesta, ilma-akrobatiasta ja jongleerauksesta. Esiintymässä ovat muun muassa jonglööri Olli Vuorinen ja tankotanssija Noora Juppi. 

Susanna Leinonen Company esittää Pain Killer -teoksen Mustan ja Valkoisen teatterifestivaalilla Imatralla lauantaina 25.7. Kuva: Mirkku Merimaa

Imatralla 21.–25.7. viisipäiväisen Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin ohjelmassa on kansainvälisiä esiintyjiä: kabareeta, nykytanssia, katuteatteria ja tulitaidetta. Päätöspäivänä koreografi Susanna Leinosen nykytanssiteos Pain Killer

Kotkan Meripäivillä nähdään 22. ja 23.7. Janina Rajakankaan ja Tanssiteatteri Minimin tanssiteos TULVA, jossa esiintyy ammattilaisten lisäksi paikallisia harrastajia. 

Orivedellä Sysäys-festivaali tarjoaa 25.7. päivän ajan nykytanssia, nykysirkusta, työpajoja ja livemusiikkia. Muun muassa Onni Toivosen ja Konsta Leinosen hypnoottinen nykysirkusteos Stygian sekä tanssitaiteilija Leevi Rauhalahti.  

Onni Toivonen teoksessa Stygian, joka esitetään Orivedellä 25.7. Kuva: Tuomas Honkanen

Helsingin Roihuvuoressa 25.7. Esittävän taiteen kesäjuhla ESSE tuo yhteen nykysirkusta, tanssia, musiikkia ja runoutta sekä aikuisille että perheille. Lue lisää Agit-Cirkin sivuilta.

Salo Circus Festival tuo 30.7.–2.8.2026 sirkusohjelmaa Salon torille ja kulttuuritila Näkkäriin, jossa esitetään Race Horse Company ja Circo Aereon koko perheen teos Etsivät sekä vauhdikas varietee-esitys. 

Elokuu lähtee vilkkaasti käyntiin Pusulasta ja Porista ja lopuksi ylitetään Oulujoki nuoralla tanssien 

Sirkusfestivaali Pusu kutsuu kesäväkeä 1.–2.8. Töllin Myllylle Pusulaan, missä nautitaan ranskalaissuomalaisen Blick Théâtren ja Mad in Finland -kollektiivin esityksistä. 

Mad in Finland -kollektiivin HIKI nähdään Sirkusfestivaali Pusussa. Kuva: Ivan Aubrée.

Pori Dance Company tanssii Yyterin hiekkarannalla 8.-9.8. Moon Boom avaa aistit ja sukeltaa loppukesän iltaan ja avoimeen horisonttiin.

Tanssin Voima -festivaali rakentaa siltoja eri taiteenalojen ja yleisöjen välille Helsingissä, mm. Suomenlinnassa 12.–22.8.2026. 

Vantaalla Myyrmäessä lasten JUPEROJUHLAT 9.8. ja VanDance-minifestivaali 29.8. Molemmat ilmaistapahtumia. VanDancen Facebook-sivulla.

Hangon Le Petit Festivalilla 20.-23.8. nähdään maailmankuulun koreografi Carolyn Carlsonin tanssija Nina Hyväriselle luoma sooloteos. 

Oulussa nuorallatanssijat Hanna Moisala  ja  Sanja Kosonen  ylittävät Merikosken 22.8. Teos on Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa. 

Lisää tanssi- ja sirkustarjontaa kaikkialla Suomessa löydät esityskalenteristamme.

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Kuvat

Pori Dance Companyn Moon Bloomissa Yyterin kauneus kohtaa tanssin riemun. Kuva: Pori Dance Company
Pori Dance Companyn Moon Bloomissa Yyterin kauneus kohtaa tanssin riemun. Kuva: Pori Dance Company
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Avoimiin lavatansseihin Lasipalatsin aukiolle ehtii vielä mukaan 9.7. Kuva: Tanssin talo, Dansbana
Avoimiin lavatansseihin Lasipalatsin aukiolle ehtii vielä mukaan 9.7. Kuva: Tanssin talo, Dansbana
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Susanna Leinonen Company esittää Pain Killer -teoksen Mustan ja Valkoisen teatterifestivaalilla Imatralla lauantaina 25.7. Kuva: Mirkku Merimaa
Susanna Leinonen Company esittää Pain Killer -teoksen Mustan ja Valkoisen teatterifestivaalilla Imatralla lauantaina 25.7. Kuva: Mirkku Merimaa
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Onni Toivonen teoksessa Stygian, joka esitetään Orivedellä 25.7. Kuva: Tuomas Honkanen
Onni Toivonen teoksessa Stygian, joka esitetään Orivedellä 25.7. Kuva: Tuomas Honkanen
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Mad in Finland -kollektiivin HIKI nähdään Sirkusfestivaali Pusussa. Kuva: Ivan Aubrée.
Mad in Finland -kollektiivin HIKI nähdään Sirkusfestivaali Pusussa. Kuva: Ivan Aubrée.
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Lisätietoa julkaisijasta

Circus & Dance Finland on sirkus- ja tanssialojen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuotamme ja levitämme tietoa ja tilastoja sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista, tuloksista ja vaikutuksista ja kehitämme sektorin toimintaedellytyksiä maassamme. Edistämme myös näiden alojen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä.

Circus & Dance Finland (Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry)
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 D 93
00180 Helsinki
https://circusdance.fi/
info@circusdance.fi

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Keskiviikkona 29.4. vietetään kansainvälistä tanssin päivää. Silloin valokeila kohdistetaan tanssiin, sen moniin muotoihin, niin harrastajiin kuin ammattilaisiin. Kaikkialla Suomessa järjestetään tanssin päivän tilaisuuksia, joiden joukossa on runsaasti ilmaisia esityksiä, tempauksia ja kokeilutunteja. Paikoin tanssin koko kirjosta pääsee nauttimaan jo edeltävällä viikolla.

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