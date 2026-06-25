SDP:n Haatainen Euroopan neuvoston kokouksesta: Talebanin kanssa ei pidä neuvotella
25.6.2026 15:53:40 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen on osallistunut tällä viikolla Euroopan neuvoston kokoukseen Strasbourgissa. Keskusteluissa ovat nousseet vahvasti esille tasa-arvoasiat ja EU:n käynnistämät neuvottelut Talebanin kanssa.
– Strasbourgista käsin on ollut hämmentävää seurata sitä, ettei Suomen hallituksessa ole näin isossa asiassa selkeää linjaa. Yhtäältä sisäministeri Rantanen on edistämässä neuvotteluja Talebanin kanssa, mutta toisaalla pääministeri Orpo on todennut, ettei Suomi neuvottele terroristien kanssa, Haatainen ihmettelee.
– Monien maiden edustajat ovat kritisoineet EU:n aikeita täällä Euroopan neuvoston kokouksessa. Suomesta kantautuvat viestit ovat todella ristiriitaisia, mikä syö Suomen asemaa kansainvälisissä keskusteluissa. Tällaisissa kysymyksissä ei pidä olla epäselvyyksiä, vaan linjan pitää olla kristallinkirkas, toteaa Haatainen.
– Haluan kuulla myös tasa-arvosta vastaavan ministeri Partasen näkemyksen siitä, miten Suomi voi tukea tasa-arvotyötä maailmalla tekemällä yhteistyötä Talebanin kanssa? Entisenä tasa-arvoministerinä edellytän, että Partanen tekee selväksi, ettei naisia räikeästi alistavien tahojen kanssa pidä neuvotella, Haatainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
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