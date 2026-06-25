SDP:n Haatainen Euroopan neuvoston kokouksesta: Talebanin kanssa ei pidä neuvotella

SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen toimet ovat täysin riittämättömät työttömyyskriisin helpottamiseksi 24.6.2026 11:05:17 EEST | Tiedote

Suomessa työttömyys jatkaa kasvuaan kaikissa ikäryhmissä. KEHA-keskuksen viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukana työttömiä on yli 325 000, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen uusimman tiedon mukaan työttömien määrä kasvoi suurimmilleen 2000-luvulla ja työllisyysaste jatkoi edelleen alenemistaan. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille toukokuun aikana 33 900, mikä on 34 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.