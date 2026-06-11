Kansainvälinen arviointi suomalaisesta ydinvoimalaitoskonseptista valmistui

Säteilyturvakeskus (STUK) koordinoi neljän maan ydinturvallisuusviranomaisten yhteisen varhaisvaiheen turvallisuusarvion (Joint Early Review, JER) suomalaisesta Steady Energyn LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptista. Arvio oli vapaaehtoinen yhteistyöprosessi, jossa kukin viranomainen arvioi itsenäisesti laitoskonseptia omien kansallisten vaatimustensa pohjalta. Arviointi ei ole osa lupamenettelyä eikä tuota sitovia päätöksiä tai yhteistä kantaa laitoskonseptista.

Lokakuussa 2025 käynnistyneeseen arvioon osallistuivat säteilyviranomaiset Ukrainasta (SNRIU), Puolasta (PAA), Ruotsista (SSM) ja Tšekistä (SÚJB). Arvioinnissa hyödynnettiin STUKin kesällä 2025 tekemää varhaisen vaiheen laitoskonseptiarviota.

Aiemman viranomaisarvion hyödyntäminen mahdollista muttei suoraviivaista

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli tukea ydinlaitossuunnittelua varhaisessa vaiheessa ja tuottaa sitoumuksetonta palautetta laitossuunnittelun tueksi. Samalla testattiin käytännössä, miten yhden maan viranomaisen tekemää uusien ydinlaitoskonseptien (Small Modular Reactors, SMR) turvallisuusarviota voidaan hyödyntää muiden maiden itsenäisissä arvioinneissa.

Kansallinen viranomaisarvio voi tukea muissa maissa varhaista turvallisuustarkastelua, toimia muille hyödyllisenä viiteaineistona sekä auttaa tunnistamaan uusien laitoskonseptien keskeisiä jatkoselvitystarpeita. Samalla se on kuitenkin vaativa ja työllistävä prosessi.

”Työ osoitti, että kansallisen turvallisuusarvion hyödyntäminen muissa maissa ei ole suoraviivaista, vaan vaatii merkittävää valmistelua ja selkeitä toimintatapoja. Hyödynnettävyyden mahdollistaminen tulee huomioida jo kansallista arviointia laadittaessa”, toteaa vastaava tarkastaja Teemu Soukki Säteilyturvakeskuksesta.

Kokemusten perusteella jo tehdyn arvioinnin onnistunut hyödyntäminen edellyttää etupainotteista suunnittelua, selkeitä raportointikäytäntöjä ja hyvää jäljitettävyyttä arvioinnin havaintoihin ja perusteluihin.

Arvioinnin tulokset LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptista

Kansainvälisen arvioinnin lähtökohtana olivat Steady Energyn LDR-50:stä vuonna 2025 toimittamat aineistot sekä STUKin kesäkuussa 2025 laatima esiarvio niiden perusteella. Nyt saatujen kansainvälisten kokemusten perusteella voidaan todeta, että eri maiden viranomaisten johtopäätökset olivat päälinjoiltaan yhteneväiset.

LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptin turvallisuusratkaisuissa tunnistettiin useita vahvuuksia, kuten syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu (useat peräkkäiset ja toisiaan varmentavat turvallisuustasot) ja passiivisten turvallisuusratkaisujen hyödyntäminen. Konsepti arvioitiin varhaisessa suunnitteluvaiheessa pääosin tarkoituksenmukaiseksi, mutta ei vielä riittäväksi luvitusta varten.

Yksikään varhaisarviointiin osallistunut viranomainen ei tunnistanut tarkastelluilla osa‑alueilla sellaisia perustavanlaatuisia esteitä, jotka estäisivät konseptin jatkokehittämisen. Samalla arvioissa korostettiin, että varsinaisissa lupavaiheissa tarvitaan merkittävästi yksityiskohtaisempia analyysejä, perusteluja ja suunnittelun tarkentamista, esimerkiksi turvallisuusanalyysien, vaaratilanteiden käsittelyn ja laitostason vaikutusten osalta.

Varhaisarvioinnin yhteenvetoraportti on luettavissa Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta.

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