Kansainvälinen arviointi suomalaisesta ydinvoimalaitoskonseptista valmistui
26.6.2026 09:01:42 EEST | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Säteilyturvakeskus on julkaissut suomalaisen Steady Energyn LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptin kansainvälisen turvallisuusarvioinnin yhteenvetoraportin. Julkaistu raportti täydentää Säteilyturvakeskuksen aiemmin laatimaa laitoskonseptiarviota kokoamalla yhteen neljän maan ydinturvallisuusviranomaisten keskeiset havainnot ja kokemukset laitoskonseptista.
Säteilyturvakeskus (STUK) koordinoi neljän maan ydinturvallisuusviranomaisten yhteisen varhaisvaiheen turvallisuusarvion (Joint Early Review, JER) suomalaisesta Steady Energyn LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptista. Arvio oli vapaaehtoinen yhteistyöprosessi, jossa kukin viranomainen arvioi itsenäisesti laitoskonseptia omien kansallisten vaatimustensa pohjalta. Arviointi ei ole osa lupamenettelyä eikä tuota sitovia päätöksiä tai yhteistä kantaa laitoskonseptista.
Lokakuussa 2025 käynnistyneeseen arvioon osallistuivat säteilyviranomaiset Ukrainasta (SNRIU), Puolasta (PAA), Ruotsista (SSM) ja Tšekistä (SÚJB). Arvioinnissa hyödynnettiin STUKin kesällä 2025 tekemää varhaisen vaiheen laitoskonseptiarviota.
Aiemman viranomaisarvion hyödyntäminen mahdollista muttei suoraviivaista
Arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli tukea ydinlaitossuunnittelua varhaisessa vaiheessa ja tuottaa sitoumuksetonta palautetta laitossuunnittelun tueksi. Samalla testattiin käytännössä, miten yhden maan viranomaisen tekemää uusien ydinlaitoskonseptien (Small Modular Reactors, SMR) turvallisuusarviota voidaan hyödyntää muiden maiden itsenäisissä arvioinneissa.
Kansallinen viranomaisarvio voi tukea muissa maissa varhaista turvallisuustarkastelua, toimia muille hyödyllisenä viiteaineistona sekä auttaa tunnistamaan uusien laitoskonseptien keskeisiä jatkoselvitystarpeita. Samalla se on kuitenkin vaativa ja työllistävä prosessi.
”Työ osoitti, että kansallisen turvallisuusarvion hyödyntäminen muissa maissa ei ole suoraviivaista, vaan vaatii merkittävää valmistelua ja selkeitä toimintatapoja. Hyödynnettävyyden mahdollistaminen tulee huomioida jo kansallista arviointia laadittaessa”, toteaa vastaava tarkastaja Teemu Soukki Säteilyturvakeskuksesta.
Kokemusten perusteella jo tehdyn arvioinnin onnistunut hyödyntäminen edellyttää etupainotteista suunnittelua, selkeitä raportointikäytäntöjä ja hyvää jäljitettävyyttä arvioinnin havaintoihin ja perusteluihin.
Arvioinnin tulokset LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptista
Kansainvälisen arvioinnin lähtökohtana olivat Steady Energyn LDR-50:stä vuonna 2025 toimittamat aineistot sekä STUKin kesäkuussa 2025 laatima esiarvio niiden perusteella. Nyt saatujen kansainvälisten kokemusten perusteella voidaan todeta, että eri maiden viranomaisten johtopäätökset olivat päälinjoiltaan yhteneväiset.
LDR‑50‑ydinvoimalaitoskonseptin turvallisuusratkaisuissa tunnistettiin useita vahvuuksia, kuten syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu (useat peräkkäiset ja toisiaan varmentavat turvallisuustasot) ja passiivisten turvallisuusratkaisujen hyödyntäminen. Konsepti arvioitiin varhaisessa suunnitteluvaiheessa pääosin tarkoituksenmukaiseksi, mutta ei vielä riittäväksi luvitusta varten.
Yksikään varhaisarviointiin osallistunut viranomainen ei tunnistanut tarkastelluilla osa‑alueilla sellaisia perustavanlaatuisia esteitä, jotka estäisivät konseptin jatkokehittämisen. Samalla arvioissa korostettiin, että varsinaisissa lupavaiheissa tarvitaan merkittävästi yksityiskohtaisempia analyysejä, perusteluja ja suunnittelun tarkentamista, esimerkiksi turvallisuusanalyysien, vaaratilanteiden käsittelyn ja laitostason vaikutusten osalta.
Varhaisarvioinnin yhteenvetoraportti on luettavissa Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta.
Aikaisemmat tiedotteet aiheesta Säteilyturvakeskuksen verkkosivulla:
- STUK harjoitteli ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arviointia uuteen ydinenergialakiin ehdotetun mallin mukaan (sis. linkin STUKin arvioon LDR-50 reaktorin konseptisuunnittelusta)
- Viiden maan viranomaiset arvioivat suomalaisen ydinvoimalaitoskonseptin turvallisuutta
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Yhteyshenkilöt
Teemu SoukkiTarkastajaSäteilyturvakeskusPuh:+358 975 988 517
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Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
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