Hyrkkö vetoaa pääministeriin ja vaatii Suomea seuraamaan Iso-Britannian esimerkkiä eheytyshoitojen kriminalisoinnissa
25.6.2026 17:00:13 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan sateenkaariverkoston varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö peräänkuuluttaa hallitukselta esitystä eheytystoiminnan kriminalisoimiseksi. Iso-Britanniassa hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi eheytyshoidot vankeusrangaistuksen uhalla.
– Eheytystoiminnassa on kyse henkisestä ja välillä fyysisestäkin väkivallasta, joka satuttaa, traumatisoi ja voi viedä jopa hengen, sanoo Hyrkkö.
Hyrkkö muistuttaa, että eduskunta on hyväksynyt jo keväällä 2025 eheytyshoitojen kieltoa ajavan kansalaisaloitteen ja kehottanut hallitusta valmistelemaan lakiesityksen asiasta.
– Viesti on selvä: Suomessa ei ole sijaa huuhaahoidoille, jotka rikkovat ihmisen sisintä, painottaa Hyrkkö.
Oikeusministeri Leena Meri on kuitenkin kieltäytynyt valmistelemasta eduskunnan edellyttämää lakia. Ministerin ilmoituksen jälkeen eduskunnassa valmisteltiin Hyrkön johdolla asiasta lakialoite, jonka allekirjoitti 110 kansanedustajaa eli reilusti yli puolet eduskunnasta.
– Kun ministeri kieltäytyi tekemästä töitään, en nähnyt muuta vaihtoehtoa, kuin kääriä hihat. Eduskunta on ilmaissut tahtonsa selkeästi ja toistuvasti. On demokratiankin kannalta huolestuttavaa, että hallitus kieltäytyy noudattamasta eduskunnan tahtoa, sanoo Hyrkkö.
Hyrkkö vetoaa pääministeri Petteri Orpoon, että tämä antaisi toivoa sateenkaarivähemmistöille.
– Hallituksen viimeaikainen sekoilu järjestöavustuskriteerien parissa on ollut kylmää kyytiä muun muassa sateenkaarivähemmistöille. Kun hallitus kerran on päässyt äänestämisen makuun, eikö myös eheytyshoitojen kriminalisointi voisi edetä, vaikka sitä osa hallituspuolueista vastustaakin? kysyy Hyrkkö.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Mari Holopainen ja Maria Saita: Äänestysikärajan laskeminen 16-vuoteen olisi luottamusta vahvistava demokratiateko25.6.2026 11:16:02 EEST | Tiedote
Demokratian tila on maailmalla heikentynyt viime vuosikymmeninä eikä sitä voi ottaa Suomessakin selviönä. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ja Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita esittää äänestysikärajan laskemista 16-vuoteen kaikissa kansallisissa vaaleissa.
Vihreiden Forgrén: En hyväksy tilannetta, jossa 17-vuotias jää ilman riittävää oikeussuojaa – lain korjaustarve selvitettävä24.6.2026 16:39:17 EEST | Tiedote
Hovioikeus vapautti kolme miestä syytteistä, joiden mukaan he raiskasivat 17-vuotiaan tytön Malmin sairaalan lähimetsässä aamuyöllä lokakuussa 2024. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii pikaisesti selvitystä siitä, miten uusi suostumusperustainen lainsäädäntö toimii ja tarvitaanko korjauksia, jotta oikeus toteutuisi paremmin.
Vihreiden Hopsu: Hallitus romuttaa demokratian perustaa järjestöleikkauksilla – näillä 11 keinolla suuntaa voi muuttaa24.6.2026 13:51:37 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu esittää yhdentoista toimen ohjelmaa demokratian vahvistamiseksi tilanteessa, jossa hallituksen järjestöleikkaukset ovat iso uhka toimivan demokratian perustalle.
Vihreät poliitikot Tiina Elo ja Peppi Seppälä vaativat kansallisia suosituksia kestävälle kuluttamiselle: “ruokavalintoja ohjaa ruokapyramidi, kulutusta voisi ohjata kulutuspyramidi”23.6.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Tiina Elo ja kaupunginvaltuutettu Peppi Seppälä esittävät, että Suomi laatii kulutukselle kansallisen tutkimukseen perustuvat suositukset kestävälle ja vastuulliselle kulutukselle. Suositukset voisivat vastata muodoltaan ruokapyramidia.
Vihreiden Hopsu ja Diarra: Hallitus ajaa alas yhden Suomen menestyksekkäimmistä kulttuurikasvatuksen hankkeista – "Lasten oikeus taiteeseen ei saa riippua postinumerosta"23.6.2026 13:02:45 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Fatim Diarra vaativat hallitusta turvaamaan Taidetestaajat-ohjelman rahoituksen. Hopsu on aiemmin esittänyt toiminnalle neljän miljoonan euron lisärahoitusta lisätalousarvioaloitteessaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme