Vihreät - De Gröna

Hyrkkö vetoaa pääministeriin ja vaatii Suomea seuraamaan Iso-Britannian esimerkkiä eheytyshoitojen kriminalisoinnissa

25.6.2026 17:00:13 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan sateenkaariverkoston varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö peräänkuuluttaa hallitukselta esitystä eheytystoiminnan kriminalisoimiseksi. Iso-Britanniassa hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi eheytyshoidot vankeusrangaistuksen uhalla.

Saara Hyrkkö
Saara Hyrkkö

– Eheytystoiminnassa on kyse henkisestä ja välillä fyysisestäkin väkivallasta, joka satuttaa, traumatisoi ja voi viedä jopa hengen, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö muistuttaa, että eduskunta on hyväksynyt jo keväällä 2025 eheytyshoitojen kieltoa ajavan kansalaisaloitteen ja kehottanut hallitusta valmistelemaan lakiesityksen asiasta.

– Viesti on selvä: Suomessa ei ole sijaa huuhaahoidoille, jotka rikkovat ihmisen sisintä, painottaa Hyrkkö.

Oikeusministeri Leena Meri on kuitenkin kieltäytynyt valmistelemasta eduskunnan edellyttämää lakia. Ministerin ilmoituksen jälkeen eduskunnassa valmisteltiin Hyrkön johdolla asiasta lakialoite, jonka allekirjoitti 110 kansanedustajaa eli reilusti yli puolet eduskunnasta.

– Kun ministeri kieltäytyi tekemästä töitään, en nähnyt muuta vaihtoehtoa, kuin kääriä hihat. Eduskunta on ilmaissut tahtonsa selkeästi ja toistuvasti. On demokratiankin kannalta huolestuttavaa, että hallitus kieltäytyy noudattamasta eduskunnan tahtoa, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö vetoaa pääministeri Petteri Orpoon, että tämä antaisi toivoa sateenkaarivähemmistöille.

– Hallituksen viimeaikainen sekoilu järjestöavustuskriteerien parissa on ollut kylmää kyytiä muun muassa sateenkaarivähemmistöille. Kun hallitus kerran on päässyt äänestämisen makuun, eikö myös eheytyshoitojen kriminalisointi voisi edetä, vaikka sitä osa hallituspuolueista vastustaakin? kysyy Hyrkkö.

Yhteyshenkilöt

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