Farmari-maatalousnäyttely avasi porttinsa
25.6.2026 18:01:00 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote
Farmari maatalousnäyttely avasi porttinsa torstaina Kalajoella. Ensimmäinen näyttelypäivä sujui leppoisissa tunnelmissa hyvässä säässä.
Farmari avasi ovensa Kalajoella tänään torstaina. Tapahtuman porttien ulkopuolella oli jonottajia jo ennen porttien aukeamista. Ensimmäinen tapahtumapäivä sujui hyvin.
Etäparkista bussilla porteille
Etäparkissa pysäköinti sujui kuten oli suunniteltu ja tilaa on autoille riittävästi. Paikoitellen 8-tien liikenne oli ruuhkainen, mutta etäparkista tapahtuma-alueelle liikkuvat bussit kuljettivat sujuvasti väkeä tapahtumapaikalle. Kävijöitä muistutetaan ostamaan pääsylippu sekä pysäköintilippu ennakkoon lippukaupasta. Se jouduttaa sisäänpääsyä porteilla.
Nuorten usko tulevaan
Tapahtuman avasi Farmari-juhla, jossa mukana oli mm. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Puheessaan hän kertoi ilahtuneensa nuorten viljelijöiden tulevaisuudenuskosta.
"Tuoreen tutkimuksen mukaan nuorilla viljelijöillämme on uskoa tulevaan, he tavoittelevat yritystoiminnan kasvua ja investoivat voimakkaasti sekä tiloihinsa että omaan osaamiseensa. Nuoret toivovat vakaata toimintaympäristöä ja maaseudun peruspalveluiden turvaamista. Tällä rahoituskaudella on myönnetty noin 1020 kappaletta nuoren viljelijän aloitustukia. Tämä kertoo positiivista tarinaa nuorten uskosta tulevaan."
Mukavasti kävijöitä
Farmarin avajaispäivässä kävijöitä oli noin 14 000.
"Avajaispäivänä liikkeellä ovat erityisesti maatalouden ammattilaiset. Kun mennään lähemmäs viikonloppua, yhä enemmän Farmarissa on lapsiperheitä ja muita kuluttajia", kommentoi Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.
"Väkeä oli mukavasti liikkeellä näin avajaispäivänä. Makumaailmassa ja lounasravintolassa oli kuhinaa, alueen lukuisat onnenpyörät ja muut kisat pysäyttivät väkeä osastoilla ja eläimet, koneet sekä lavaohjelma kiinnostivat näyttelyvieraita", kertoi näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo.
Palkittuja
Farmarissa ojennettiin tänään Maaseudun puolesta -kunniamainintoja. Vuoden 2026 kunniamaininnan saivat Piritta Syrjälä Ylihärmästä, Sanna-Kaisa Tervala Hartolasta ja Haurangin nuorisoseura Tuusniemeltä.
Farmari-maatalousnäyttely on ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tapahtuma on Kalajoen lentokenttäalueella. Tapahtumassa on yli 400 näytteilleasettajaa.
Yhteyshenkilöt
Henri HonkalaNäyttelytoiminnan johtajaProAgria Tapahtumat OyPuh:040 827 7100henri.honkala@proagria.fi
Kirsi Ylitalonäyttelypäällikkö/Farmari 2026Puh:040 1964 434kirsi.varila@proagria.fi
Miia Lenkkeri-Tamminenviestintäpäällikkö/Farmari 2026Puh:0400159118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
Niina LampinenProAgria Tapahtumat OyPuh:043 826 7291niina.lampinen@proagria.fi
Ritva-Liisa Nisulajohtaja, ProAgria Keski-PohjanmaaPuh:040 584 9550ritva-liisa.nisula@proagria.fi
Suvi AnttilaFarmari 2026 ohjelmasta vastaavaProAgria Keskusten LiittoPuh:040 560 8551suvi.anttila@proagria.fi
Linkit
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
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