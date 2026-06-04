Lähetysseuralta apua Venezuelan maanjäristyksen uhreille

Venezuelaan iski keskiviikkona 7,2 magnitudin järistys, ja alle minuutti myöhemmin seurasi toinen, 7,5 magnitudin järistys. Tuoreimpien tietojen mukaan kuolleita on ainakin noin 164 ja loukkaantuneita noin 970, ja uhrimäärän pelätään kasvavan huomattavasti pelastustöiden edetessä.

”Kuten psalmissa 46 sanotaan, Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy. Pyydämme rukousta Venezuelan puolesta”, sanoo Venezuelan evankelis-luterilaisen kirkon piispa Gerardo Hands.

”Kiitän Jumalaa siitä, että Hän kulkee rinnallamme ja huolehtii meistä toisten ihmisten ja solidaaristen tekojen kautta.”

Järistys osui maahan, jossa ihmiset elävät jo valmiiksi vaikeissa olosuhteissa. Poliittiset levottomuudet, rikollisuuden lisääntyminen ja järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminta ovat arkipäivää monissa osissa maata. Inflaatio on pysynyt korkealla, ja peruselintarvikkeiden sekä polttoaineen saatavuus on heikkoa. Erityisen huonossa tilassa ovat maan koulutus- ja terveyspalvelut. Viime vuosien aikana Venezuelasta on muuttanut pois lähes 8 miljoonaa ihmistä. Erityisesti lasten asema on Venezuelassa vaikea. Monien lasten vanhemmat ovat lähteneet maasta etsimään taloudellista turvaa, ja lapset on jätetty isovanhemmille tai yksin.

Lähetysseura on toiminut maassa vuodesta 1989 tukien evankelis-luterilaisen kirkon työtä, lastensuojelua ja naisten aseman parantamista.

Lähetysseuran katastrofirahastoa voi tukea:

https://felm.suomenlahetysseura.fi/lahjoita/katastrofirahasto/

MobilePaylla numeroon 17550.

Tekstiviestillä AUTA20 numeroon 16155 (viestin hinta 20 €).

(Keräyslupa: RA/2020/1538)