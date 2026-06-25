SDP:n Joona Räsänen: Suomen surkean työllisyystilanteen pitäisi olla Kopran ykkösmurhe Antti Lindtmanin sijaan

- Jos kokoomus ja Kopra olisivat yhtä huolissaan työttömyydestä kuin he ovat Antti Lindtmanista, niin ehkäpä työllisyystilanne olisi vähän parempi. Koko hallituskauden on työllisyys joka ikinen kuukausi ollut huonommalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Työttömiä on enemmän kuin 90-luvun lamavuosien jälkeen! Siksi kehotan Kopraa pohtimaan kesälaitumilla ratkaisuja työttömyyteen, Räsänen sanoo.

- Kysymys sopeutustoimien jakautumisesta meno- ja tulosopeutuksen välillä on lopulta toissijainen asia, koska valittavat keinot ratkaisevat. Molempia varmasti tarvitaan. SDP on osoittanut, että julkista taloutta voidaan vahvistaa nykyhallitusta reilummin.