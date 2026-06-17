Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa oli tulipalo 25.6.2026: Perjantain vastaanotot perutaan

Nurmijärven sote-yksikössä (ent. Klaukkalan terveysasema) ei ollut tulipalon aikana ketään sisällä. Rakennuksessa on kuitenkin savu- ja vesivahinkoja, minkä vuoksi Nurmijärven sote-yksikköön perjantaille 26.6.2026 sovitut vastaanottoajat perutaan. Keusote on asiakkaisiin suoraan yhteydessä ja tarjoaa uutta vastaanottoaikaa.

Keusote tiedottaa verkkosivustollaan (Keusote.fi) perjantain 26.6.2026 aikana jatkotoimenpiteistä.