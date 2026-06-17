Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa oli tulipalo 25.6.2026: Perjantain vastaanotot perutaan
25.6.2026 19:28:47 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-yksikössä Nurmijärven Klaukkalassa oli tulipalo iltapäivällä 25.6.2026. Perjantaille 26.6. sovitut vastaanotot perutaan.
Nurmijärven sote-yksikössä (ent. Klaukkalan terveysasema) ei ollut tulipalon aikana ketään sisällä. Rakennuksessa on kuitenkin savu- ja vesivahinkoja, minkä vuoksi Nurmijärven sote-yksikköön perjantaille 26.6.2026 sovitut vastaanottoajat perutaan. Keusote on asiakkaisiin suoraan yhteydessä ja tarjoaa uutta vastaanottoaikaa.
Keusote tiedottaa verkkosivustollaan (Keusote.fi) perjantain 26.6.2026 aikana jatkotoimenpiteistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Kariniemi-ÖrmäläKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, palvelujohtajaPuh:050 497 2558kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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