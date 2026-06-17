Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa oli tulipalo 25.6.2026: Perjantain vastaanotot perutaan

25.6.2026 19:28:47 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-yksikössä Nurmijärven Klaukkalassa oli tulipalo iltapäivällä 25.6.2026. Perjantaille 26.6. sovitut vastaanotot perutaan.

Nurmijärven sote-yksikössä (ent. Klaukkalan terveysasema) ei ollut tulipalon aikana ketään sisällä. Rakennuksessa on kuitenkin savu- ja vesivahinkoja, minkä vuoksi  Nurmijärven sote-yksikköön perjantaille 26.6.2026 sovitut vastaanottoajat perutaan. Keusote on asiakkaisiin suoraan yhteydessä ja tarjoaa uutta vastaanottoaikaa.

Keusote tiedottaa verkkosivustollaan (Keusote.fi) perjantain 26.6.2026 aikana jatkotoimenpiteistä.

Avainsanat

keusotekeski-uudenmaan hyvinvointialuenurmijärviklaukkala

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Keusoten aluehallitus kokoontuu 16.6.202612.6.2026 13:52:07 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 16.6.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa omavalvontaohjelman raportin 1–4/2026, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen varallisuusrajat ARA-vuokrakohteissa, taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2027–2030 ja talouden toteuman 1–4/2026 ja tilinpäätösennusteen. Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

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