Kaupunki poistaa veneitä Espoon Pitkäjärven rannoilta – muista tarkistaa oman veneesi sijainti ja kunto
26.6.2026 09:03:24 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kaupunki poistaa rikkinäisiä ja käytöstä poistettuja veneitä hallinnoimiltaan alueilta Espoon Pitkäjärven rannoilta kesällä 2026. Kaupunki toivoo, että myös yksityiset maanomistajat toimivat omilla maillaan samoin. Kaupunki myös muistuttaa, että veneiden säilyttämiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Veneen poistamisesta vastaa ensisijaisesti sen omistaja.
Espoon kaupunki kunnostaa Espoon Pitkäjärveä vuosittain muun muassa hoitokalastuksilla, eli poistamalla särkikaloja, jotka ovat lisääntyneet järven rehevöitymisen seurauksena. Järven pohjassa makaavat veneet rikkovat kalastusvälineitä ja vaikeuttavat hoitokalastusta. Rikkinäisiä ja hylättyjä veneitä päätyy järven pohjaan erityisesti korkean veden ja jäiden lähdön aikaan.
Rannoille jätetyt veneet aiheuttavat myös roskaantumista sekä loukkaantumisen vaaraa eläimille ja rannoilla liikkujille. Hylätyistä lasikuituveneistä irtoaa ajan myötä mikromuoveja ja lasia. Lisäksi veneistä voi liueta myrkyllisiä maaleja ympäristöön.
Veneet laputetaan, minkä jälkeen ne poistetaan
Espoon Pitkäjärven rannoilla on arviolta noin 150 venettä, ja järven pohjassa niitä on useita kymmeniä. Keväällä 2026 kaupunki kartoitti veneiden sijainteja. Selvityksen mukaan veneitä on kaupungin omistamilla mailla, yksityisillä kiinteistöillä, järveä hallinnoivan kalaosuuskunnan alueilla sekä yhteiskäyttöalueilla.
Kaupunki kiinnittää kesä-heinäkuun vaihteessa 2026 siirtokehotukset kaikkiin veneisiin lukuun ottamatta niitä, jotka sijaitsevat yksityisillä kiinteistöillä. Tämän jälkeen veneen omistajalla on noin kaksi kuukautta aikaa ilmoittautua ja joko esittää lupa veneen säilyttämiseen tai siirtää veneensä pois. Tästä ei aiheudu omistajalle kustannuksia.
Kun aikaraja umpeutuu, vene voidaan katsoa hylätyksi omaisuudeksi, ja kaupunki tai maanomistaja voi poistaa sen. Poistetut veneet kuljetetaan välivarastoon noin kuukauden ajaksi. Jos omistaja haluaa veneensä takaisin vielä tässä vaiheessa, hänen pitää todistaa, että vene on hänen, ja maksaa sen kuljetuksesta ja säilytyksestä aiheutuneet kulut. Poistettuja veneitä voi tiedustella osoitteesta ymparisto@espoo.fi.
Vaikka yksityisillä kiinteistöillä sijaitsevia veneitä ei laputeta, tulee myös yksityisten maanomistajien tarkistaa veneensä kunto ja toimittaa rikkinäinen vene asianmukaiseen loppusijoitukseen. Espoon ympäristövalvonta voi kehottaa maanomistajaa henkilökohtaisesti poistamaan veneensä, jos sen katsotaan aiheuttavan esimerkiksi roskaantumista.
Ohjeet veneen omistajalle
Jos sinulla on rikkinäinen, käytöstä poistettu tai luvattomasti säilytetty vene, sinun tulee poistaa se.
- Toimita käytöstä poistettu vene esimerkiksi HSY:n Sortti-asemalle. Myös eräät muut jätteitä käsittelevät yritykset vastaanottavat veneitä pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi lasikuituisen soutuveneen jätemaksut alkavat muutamasta kymmenestä eurosta.
- Jos vene on edelleen käyttökelpoinen mutta sen säilyttämiseen ei ole maanomistajan lupaa, vene kannattaa hakea pois mahdollisimman pian. Muista, että veneen säilyttäminen toisen omistamalla kiinteistöllä ilman lupaa ei ole sallittua.
- Jos veneeseesi on kiinnitetty siirtokehotuslappu, ole yhteydessä kaupunkiin lapussa annettujen ohjeiden mukaan.
Käyttökelpoista venettä saa säilyttää maanomistajan luvalla, kunhan sen kulkeutumisesta järveen ei aiheudu vaaraa.
- Vene tulee säilyttää riittävän korkealla vesirajan yläpuolella tai kiinnittää turvallisesti esimerkiksi puuhun.
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Yhteyshenkilöt
Espoon ympäristönsuojelu: ymparisto@espoo.fi
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