Nelonen Media

Ruudun jalkapallokesä täydentyy Manchester Unitedin harjoitusotteluilla!

1.7.2026 09:44:43 EEST | Nelonen Media | Tiedote

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Kansainvälisen huippujalkapallon kesä jatkuu Ruudussa, jossa esitetään neljä Manchester Unitedin harjoitusottelua heinä–elokuussa. Ottelut näkee Ruutu+ Urheilu -tilauksella. 

Ottelusarjan avaa suomalaisittain kiinnostava Manchester Unitedin ja Wrexham AFC:n välinen ottelu, joka pelataan Helsingin Olympiastadionilla. Kaikki Ruudussa esitettävät ottelut selostetaan suomeksi.

Otteluohjelma: 
Lauantai 18.7. klo 18.00: Manchester United – Wrexham AFC (Helsinki)
Perjantai 24.7. klo 19.00: Rosenborg – Manchester United (Trondheim)
Lauantai 1.8. klo 16.00: Manchester United – Atlético de Madrid (Tukholma)
Lauantai 8.8. klo 18.00: Manchester United – PSG (Göteborg)

Ottelut täydentävät Ruudun kansainvälistä jalkapallotarjontaa ja tarjoavat katsojille mahdollisuuden seurata huippujoukkueiden valmistautumista uuteen kauteen. Kaikki Manchester Unitedin harjoitusottelut on katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella. 

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