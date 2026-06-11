Ruudun jalkapallokesä täydentyy Manchester Unitedin harjoitusotteluilla!
1.7.2026 09:44:43 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Kansainvälisen huippujalkapallon kesä jatkuu Ruudussa, jossa esitetään neljä Manchester Unitedin harjoitusottelua heinä–elokuussa. Ottelut näkee Ruutu+ Urheilu -tilauksella.
Ottelusarjan avaa suomalaisittain kiinnostava Manchester Unitedin ja Wrexham AFC:n välinen ottelu, joka pelataan Helsingin Olympiastadionilla. Kaikki Ruudussa esitettävät ottelut selostetaan suomeksi.
Otteluohjelma:
Lauantai 18.7. klo 18.00: Manchester United – Wrexham AFC (Helsinki)
Perjantai 24.7. klo 19.00: Rosenborg – Manchester United (Trondheim)
Lauantai 1.8. klo 16.00: Manchester United – Atlético de Madrid (Tukholma)
Lauantai 8.8. klo 18.00: Manchester United – PSG (Göteborg)
Ottelut täydentävät Ruudun kansainvälistä jalkapallotarjontaa ja tarjoavat katsojille mahdollisuuden seurata huippujoukkueiden valmistautumista uuteen kauteen. Kaikki Manchester Unitedin harjoitusottelut on katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
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