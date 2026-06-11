Ruudun jalkapallokesä täydentyy Manchester Unitedin harjoitusotteluilla!

Uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film+ saapui Suomeen – Ruudun valikoimasta löytyy nyt kaikkien aikojen suosituimmat kotimaiset elokuvat 9.6.2026 10:00:10 EEST | Tiedote

Nordisk Film+ lanseerataan nyt virallisesti Suomessa ja se tarjoaa jatkuvasti päivittyvän kokoelman kotimaisia elokuvia, valikoitua Hollywood-viihdettä ja lasten sisältöjä. Laadukas valikoima on katsottavissa erillisellä tilauksella Ruudussa.