Elinvoimakeskukset

Länsi-Suomeen myönnettiin yli 700 000 euroa avustuksia tulvasuojeluun ja valuma-aluetyöhön

29.6.2026 08:00:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote

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Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosasto on myöntänyt kahdeksalle toimijalle yhteensä yli 700 000 eurolla avustusta vesien kestävään käyttöön sekä valuma-aluetyöhön. Avustuksilla parannetaan tulvasuojelua sekä suunnitellaan ja toteutetaan valuma-aluetoimenpiteitä eri puolilla Länsi-Suomea. Seuraava hakukierros käynnistyy 15.9.

Puro virtaa metsässä.
Säkylän Myllyoja kunnostustarveinventointiin huhtikuussa 2026 Pyhäjärvi-instituutin Pyhäpuro-hankkeen toimesta. Inventoinnin pohjalta alueelle suunniteltiin hankkeen aikana toteutettavia kunnostustoimenpiteitä. Ville Kangasniemi

Pohjalaismaakunnissa saatetaan loppuun Lapväärtinjoen alaosan tulvasuojelu ja avustetaan useita suunnitteluja 

Lapväärtinjoen alaosan ruoppaustöillä pyritään vähentämään erityisesti jääpatojen aiheuttamaa tulvariskiä. Jokiuoman kummallakin puolella olevia maamassoja poistetaan, jolloin veden virtaus viereisille kosteikkoalueille paranee tulva-aikoina. Kristiinankaupungin hallinnoima hanke sai vesiluvan vuonna 2021 ja varsinainen toteutus saatiin päätökseen viime vuonna, mutta viimeistelytöitä ja vieraslajien torjuntaa työalueilla vielä jatketaan. Monipuoliset luonnontaloudelliset tarkkailut jatkuvat vielä useita vuosia.  

Etelä-Pohjanmaalla avustetaan usean vesistökunnostushankkeen suunnittelua ja vesilupaprosessia. Kurikan Jalasjärvellä haetaan vesilupaa Jalasjärven kunnostukselle sekä selvitetään Pukkiholman tulvapenkereen kuntoa ja tarvittavia toimenpiteitä. Evijärven pitkään jatkunut kunnostushanke saa edelleen jatkoa. Lisäksi käsittelyyn jää vielä mm. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n hakemus Ähtävänjoen valuma-alueen tilan parantamisesta.  

Pirkanmaalla hillitään tulvien vaikutusta 

Ikaalisten kaupunki kehittää avustuksen turvin Pauninojan vesienhallintaa rakentamalla uoman varteen kosteikon sekä ojan alajuoksulle tulvatasanteen. Samalla ojan alajuoksulta poistetaan vesikasvillisuutta. Pauninojan vesienhallintaratkaisut liittyvät osaltaan valtatie 3:n perusparannussuunnitelmiin.  

Satakunnassa parannetaan valuma-aluetoimenpiteiden tehokkuutta 

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö toteuttaa vesienhallinnan ja ravinteidenpidätyksen käytännön toimenpiteitä Eurajoen valuma-alueella. Hankkeeseen sisältyy kosteikkokunnostusta ja aiemmin rakennetun kaksitasouoman virtaamia säätävän säätöpatoratkaisun pilotointi. Avustuksen turvin Pyhäjärvi-Instituutti seuraa alueella aiemmin toteutettujen kunnostusten tuloksellisuutta mm. sähkökoekalastuksin ja vesinäytteenotolla sekä toteuttaa kunnostustarveinventointeja tulevia hankkeita varten.  

Varsinais-Suomessa keskitytään valuma-aluesuunnitteluun ja verkostoidutaan 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan vesienhallinnan toimenpiteitä Naantalin Rymättylän ja Merimaskun, Kaarinan Piikkiönlahden ja Paimion Paimionlahden lähivaluma-alueilla. Hankkeessa toteutetaan vesienhoidon toimenpiteitä, joilla vähennetään mereen päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Työn jatkuvuutta ja sidosryhmätyön kehittämistä edistetään toimijoiden ja maanomistajien neuvonnalla sekä vahvistamalla tiedonvaihtoa olemassa olevien verkostojen välillä.  

Tulevan syksyn hakuaika aikaistuu kuukaudella 

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön harkinnanvaraiset vesistöavustukset haetaan tänä vuonna 15.9–30.10.2026. Haku alkaa edellisistä vuosista poiketen kuukautta aiemmin.  Avustusten hakuajan alkamisesta ja hakuohjeista tiedotetaan, kun haku käynnistyy. 

– Koska vesiin liittyvät hankkeet ovat usein laaja-alaisia, ja ne vaativat hyvät lähtötiedot ja suunnitelmat sekä edellyttävät monenlaista yhteistyötä, uusien hankehakemusten valmistelu kannattaa aloittaa jo nyt, kannustaa Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen pohjoisen vesistöyksikön päällikkö Kim Klemola

Aluehallintouudistuksessa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien vesitaloustehtävät keskitettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen.  

Lisätietoja 

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 

Sari Yli-Mannila 
johtava vesitalousasiantuntija 
Lounais-Suomen elinvoimakeskus 
sari.yli-mannila(a)elinvoimakeskus.fi  
Puh: 0295 027 962  

På svenska: Petter Höglund 
vesitalousasiantuntija 
Lounais-Suomen elinvoimakeskus 
petter.hoglund(a)elinvoimakeskus.fi  
Puh: 0295 027 810 

Kanta-Häme ja Pirkanmaa 

Elina Laine  
johtava vesitalousasiantuntija,  
Lounais-Suomen elinvoimakeskus 
elina.laine(a)elinvoimakeskus.fi 
Puh: 0295 025 107 

Satakunta ja Varsinais-Suomi 

Niklas Lindeman 
vesitalousasiantuntija 
Lounais-Suomen elinvoimakeskus 
niklas.lindeman(a)elinvoimakeskus.fi 
Puh: 0295 022 168 

Avainsanat

vesitalousvesistöavustukset

Kuvat

Puro virtaa metsässä.
Säkylän Myllyoja kunnostustarveinventointiin huhtikuussa 2026 Pyhäjärvi-instituutin Pyhäpuro-hankkeen toimesta. Inventoinnin pohjalta alueelle suunniteltiin hankkeen aikana toteutettavia kunnostustoimenpiteitä.
Ville Kangasniemi
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Tietoa julkaisijasta

Elinvoimakeskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueiden elinvoimaa monialaisesti ja yhteistyöllä. Elinvoimakeskukset hoitavat mm. elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä, tuntevat alueiden tarpeet ja toimivat paikallisesti.

Kymmenen uutta elinvoimakeskusta aloitti toimintansa 1.1.2026. Elinvoimakeskukset perustettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) pohjalta.

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