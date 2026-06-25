Kestävää elinvoimaa viljelyyn -peltopäivä Karilassa 2.7.2026

Karilan peltopäivässä luvassa esittelypisteitä, peltodemoruutuja, tietoiskuja, maatalouskoneiden laite-esittelyjä sekä paneelikeskustelu elinvoimaisen maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista Suomessa. Tapahtuma on suunnattu viljelijöille, maaseudun toimijoille ja kaikille kestävästä ruuantuotannosta kiinnostuneille.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Tapahtumassa palvelee Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten kahvio sekä Farmilan makkaragrilli. Kananmunia ja lihatuotteita ym. myynnissä myös mukaan otettavaksi.

Ohjelma:



klo 10.15 Tapahtuman avaus

klo 10.30 Paneelikeskustelu ’Kestävää elinvoimaa Itä-Suomen maaseudulle’. Keskustelijoina: Hanna Holopainen (Vihreät), Oskari Valtola (Kokoomus), Susanna Pirttiaho (Keskusta) ja Brita Suokas (Saimaan luomu, Luomuliitto). Moderaattoreina: Sari Iivonen (Luomuinstituutti) ja Päivi Pylkkänen (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti).

klo 11.15 Tietoiskuja päivän teemoista: Ajankohtaista kasvinterveydessä: vieraslajit, rikkakasvit, kasvitaudit, tuhoeläimet, Marja Jalli ja Pentti Ruuttunen, Luonnonvarakeskus; Vesiensuojelu valuma-alueen ja pellon tasolla (Vesiviisas maaseutu, Valuma-alueet kuntoon Kyyvesitalkkarin avulla -hankkeet), Saara Ryhänen ja Eeva Lahtinen, ProAgria Etelä-Savo; Maan hyvän rakenteen ylläpito ja biologinen aktiivisuus (Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun), Brita Suokas, Luomuliitto; Lisäarvoa tuotantoon monimuotoisesta viljelystä (ARVO-hanke), Sari Himanen ja Anne Nissinen, Luonnonvarakeskus; Huoltovarmuus ja varautuminen maataloudessa (ARMAS,- ja MehiVarma-hankkeet), Riitta Savikko ja Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus; Etumatkaa alueellisella yhteistyöllä (Nurmi Living Lab), Sari Iivonen, Luomuinstituutti ja Sara Määttä, Luonnonvarakeskus; Nimisuojasta laatua ja turvaa, Marjo Särkkä, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti; Onnistuneet investoinnit itäisessä Suomessa, Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo.

klo 12 alkaen Maatalouskone- ja laite-esittelyjä, esittely- ja infopisteitä, demoruutujen esittelyä:

Automaattiohjauksen lisälaite (Hankkija, Yrjö Ehrnrooth); Liikkuva maan kosteuden ja lämpötilan mittauslaite (Solmust Oy, Anssi Laamanen); Maatalouskoneiden rengaspaineen säätö huomioiden pellon ominaisuudet (Anssi Laamanen); Kylvöjyrä (Petri Herttuainen)

klo 12.15 Kalsarikokeen tulokset paljastetaan demoruutualueella!

Demoruutualueella: Syväjuuriset kasvit, maan rakenne (Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun, Vesiviisas maaseutu –hankkeet), Atso Mehto, Sami Tiihonen ja Brita Suokas; Ekosysteemipalvelut viljelyn tukena -demoruudut, Sari Himanen ja Anne Nissinen (ARVO-hanke); Luomukaura ja kylvöajan merkitys rikkakasvien hallintaan, hivenravinteet kasvinterveyden tukena, Marja Jalli ja Pentti Ruuttunen.

Klo 14.00 Tapahtuma päättyy

Tervetuloa viettämään mielenkiintoista ja virkistävää kesäpäivää Karilaan!





Järjestäjät: Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, Luomuinstituutti, Luomuliitto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Muumaa Ay ja Pellosniemen pakkaamo

Järjestävät ProAgria Etelä-Savon ja kumppaneiden EU-osarahoitteiset hankkeet: Vesiviisas maaseutu, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun, Kyyvesitalkkarin avulla valuma-alueet kuntoon, Onnistuneet investoinnit itäisessä Suomessa ONNI-hanke, Pellolta pöytään näkyväksi, Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas), Monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista lisäarvoa Järvi-Suomen maa- ja puutarhatiloille, Huoltovarmuutta ja resilienssiä ruokajärjestelmään (ARMAS), Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY), Uusi yhteistyöympäristö nurmituotantoon: Nurmi Living Lab – SUSGRASS, Kohti ekoalueita – Ekoaluetiekartan kokoaminen Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Saara Ryhänen, ProAgria Etelä-Savo

saara.ryhanen@proagria.fi

puh. 040 4868 237

Sari Himanen, Luonnonvarakeskus

sari.himanen@luke.fi

puh. 0295 326 132