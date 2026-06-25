ProAgria

Kestävää elinvoimaa viljelyyn -peltopäivä Karilassa 2.7.2026

26.6.2026 09:32:32 EEST | ProAgria | Tiedote

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Karilan luomupelloilla Mikkelissä to 2.7.2026 klo 10-14 (Karilantie 2 A, 50600 Mikkeli) järjestettävä tapahtuma esittelee ajankohtaista asiaa maatalouden, ruoka-alan ja maaseudun tutkimuksesta ja kehittämisestä. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tapahtumassa palvelee Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten kahvio sekä Farmilan makkaragrilli. Kananmunia ja lihatuotteita ym. myynnissä myös mukaan otettavaksi.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tapahtumassa palvelee Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten kahvio sekä Farmilan makkaragrilli. Kananmunia ja lihatuotteita ym. myynnissä myös mukaan otettavaksi.

Karilan peltopäivässä luvassa esittelypisteitä, peltodemoruutuja, tietoiskuja, maatalouskoneiden laite-esittelyjä sekä paneelikeskustelu elinvoimaisen maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista Suomessa. Tapahtuma on suunnattu viljelijöille, maaseudun toimijoille ja kaikille kestävästä ruuantuotannosta kiinnostuneille. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Tapahtumassa palvelee Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten kahvio sekä Farmilan makkaragrilli. Kananmunia ja lihatuotteita ym. myynnissä myös mukaan otettavaksi.

Ohjelma:


klo 10.15 Tapahtuman avaus 

klo 10.30 Paneelikeskustelu ’Kestävää elinvoimaa Itä-Suomen maaseudulle’. Keskustelijoina: Hanna Holopainen (Vihreät), Oskari Valtola (Kokoomus), Susanna Pirttiaho (Keskusta) ja Brita Suokas (Saimaan luomu, Luomuliitto). Moderaattoreina: Sari Iivonen (Luomuinstituutti) ja Päivi Pylkkänen (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti).

klo 11.15 Tietoiskuja päivän teemoista: Ajankohtaista kasvinterveydessä: vieraslajit, rikkakasvit, kasvitaudit, tuhoeläimet, Marja Jalli ja Pentti Ruuttunen, Luonnonvarakeskus; Vesiensuojelu valuma-alueen ja pellon tasolla (Vesiviisas maaseutu, Valuma-alueet kuntoon Kyyvesitalkkarin avulla -hankkeet), Saara Ryhänen ja Eeva Lahtinen, ProAgria Etelä-Savo; Maan hyvän rakenteen ylläpito ja biologinen aktiivisuus (Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun), Brita Suokas, Luomuliitto; Lisäarvoa tuotantoon monimuotoisesta viljelystä (ARVO-hanke), Sari Himanen ja Anne Nissinen, Luonnonvarakeskus; Huoltovarmuus ja varautuminen maataloudessa (ARMAS,- ja MehiVarma-hankkeet), Riitta Savikko ja Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus; Etumatkaa alueellisella yhteistyöllä (Nurmi Living Lab), Sari Iivonen, Luomuinstituutti ja Sara Määttä, Luonnonvarakeskus; Nimisuojasta laatua ja turvaa, Marjo Särkkä, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti; Onnistuneet investoinnit itäisessä Suomessa, Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo.

klo 12 alkaen Maatalouskone- ja laite-esittelyjä, esittely- ja infopisteitä, demoruutujen esittelyä:

Automaattiohjauksen lisälaite (Hankkija, Yrjö Ehrnrooth); Liikkuva maan kosteuden ja lämpötilan mittauslaite (Solmust Oy, Anssi Laamanen); Maatalouskoneiden rengaspaineen säätö huomioiden pellon ominaisuudet (Anssi Laamanen); Kylvöjyrä (Petri Herttuainen)

klo 12.15 Kalsarikokeen tulokset paljastetaan demoruutualueella! 

Demoruutualueella: Syväjuuriset kasvit, maan rakenne (Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun, Vesiviisas maaseutu –hankkeet), Atso Mehto, Sami Tiihonen ja Brita Suokas; Ekosysteemipalvelut viljelyn tukena -demoruudut, Sari Himanen ja Anne Nissinen (ARVO-hanke); Luomukaura ja kylvöajan merkitys rikkakasvien hallintaan, hivenravinteet kasvinterveyden tukena, Marja Jalli ja Pentti Ruuttunen.

Klo 14.00 Tapahtuma päättyy

Tervetuloa viettämään mielenkiintoista ja virkistävää kesäpäivää Karilaan!

Järjestäjät: Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Savo, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, Luomuinstituutti, Luomuliitto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Muumaa Ay ja Pellosniemen pakkaamo

Järjestävät ProAgria Etelä-Savon ja kumppaneiden EU-osarahoitteiset hankkeet: Vesiviisas maaseutu, Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun, Kyyvesitalkkarin avulla valuma-alueet kuntoon, Onnistuneet investoinnit itäisessä Suomessa ONNI-hanke, Pellolta pöytään näkyväksi, Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas), Monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista lisäarvoa Järvi-Suomen maa- ja puutarhatiloille, Huoltovarmuutta ja resilienssiä ruokajärjestelmään (ARMAS), Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY), Uusi yhteistyöympäristö nurmituotantoon: Nurmi Living Lab – SUSGRASS, Kohti ekoalueita – Ekoaluetiekartan kokoaminen Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Saara Ryhänen, ProAgria Etelä-Savo
saara.ryhanen@proagria.fi
puh. 040 4868 237

Sari Himanen, Luonnonvarakeskus
sari.himanen@luke.fi
puh. 0295 326 132

Kuvat

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tapahtumassa palvelee Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten kahvio sekä Farmilan makkaragrilli. Kananmunia ja lihatuotteita ym. myynnissä myös mukaan otettavaksi.
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tapahtumassa palvelee Mikkelin maa- ja kotitalousnaisten kahvio sekä Farmilan makkaragrilli. Kananmunia ja lihatuotteita ym. myynnissä myös mukaan otettavaksi.
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Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

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