Ennakkotiedote: Hypon talouskatsaus torstaina 1. heinäkuuta
26.6.2026 09:08:03 EEST | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote
Hypo julkistaa talouskatsauksen torstaina 1. heinäkuuta varhain keskiyöllä klo 0:01.
Talous kasvaa jo, mutta kuluttajien luottamus pitää käsijarrua päällä. Kotimaan työpaikkojen kehitys ratkaisee paljon ja siihen iskevät epävarmuudet maailmalta. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen tarkastelee ennusteiden lisäksi myös kasvun ja julkisen talouden velan suhdetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho Keskinenpääekonomisti
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainenviestintäasiantuntija
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
Linkit
Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen Asuntohypopankki Oy.
Osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2026 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 21,5 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,3 % ja liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Kasvukiri katkesi, vaikka nousun perusta vahvistuu kasvukaupungeissa29.5.2026 00:05:00 EEST | Tiedote
Hypon asuntomarkkinakatsaus toukokuussa - Alkuvuoden kasvukiri asuntokaupassa katkesi Persianlahden kriisin aiheuttamaan kohonneeseen korkoepävarmuuteen. Ulkoiset iskut lykkäävät käännettä, vaikka väestönkasvu, tulokehitys ja rakentamisen romahdus tukevat hintakehitystä kasvukaupungeissa.
Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 29.5. klo 0:0125.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Hypo julkistaa ajankohtaisen asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 29. toukokuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.
Asuntomarkkinoilla kuuluu kaikuja 1990-luvulta13.3.2026 00:05:00 EET | Tiedote
Hypon asuntomarkkinakatsaus no. 96, maaliskuussa 2026 – Asuntojen hinnat ovat laskeneet yhtäjaksoisesti jo 3,5 vuoden ajan eli yhtä pitkään kuin 1990-luvun laman pahimpaan aikaan. Hintakäänne näyttää yhä siirtyvän kuluvan vuoden loppupuolelle eli vielä tälle vuodelle Hypo ennustaa yleisesti pientä laskua.
Ennakkotiedote: Hypo julkistaa asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13.3. klo 0:019.3.2026 14:10:09 EET | Tiedote
Hypo julkistaa tämän vuoden ensimmäisen asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 13. maaliskuuta heti puolenyön jälkeen kello 0:01.
Talouskasvu odottaa alkuvihellystä30.1.2026 00:03:00 EET | Tiedote
Hypon talouskatsaus 1/2026 - Suomen talouden nollakasvu taipuu hapuilevaksi nousuksi tänä vuonna. Viennin veto ja investoinnit hivuttavat kasvun liikkeelle pitkän odotuksen jälkeen, sillä yksityinen kulutus on polkenut paikallaan koronakuopan jälkeen jo puoli vuosikymmentä. Talouden täysosumat ovat loistaneet poissaolollaan, ja nyt odotetaankin jo malttamattomana uutta alkuvihellystä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme