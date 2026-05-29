Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Ennakkotiedote: Hypon talouskatsaus torstaina 1. heinäkuuta

26.6.2026 09:08:03 EEST | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote

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Hypo julkistaa talouskatsauksen torstaina 1. heinäkuuta varhain keskiyöllä klo 0:01.

Juha Tanhua Hypo

Talous kasvaa jo, mutta kuluttajien luottamus pitää käsijarrua päällä. Kotimaan työpaikkojen kehitys ratkaisee paljon ja siihen iskevät epävarmuudet maailmalta. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen tarkastelee ennusteiden lisäksi myös kasvun ja julkisen talouden velan suhdetta. 

Avainsanat

talouskatsaustalouskasvukorottyöttömyyssuhdanteet

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Hypo-konserni

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen Asuntohypopankki Oy.

Osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2026 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 21,5 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,3 % ja liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.

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