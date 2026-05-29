Ennakkotiedote: Hypon talouskatsaus torstaina 1. heinäkuuta

Talouskasvu odottaa alkuvihellystä 30.1.2026 00:03:00 EET | Tiedote

Hypon talouskatsaus 1/2026 - Suomen talouden nollakasvu taipuu hapuilevaksi nousuksi tänä vuonna. Viennin veto ja investoinnit hivuttavat kasvun liikkeelle pitkän odotuksen jälkeen, sillä yksityinen kulutus on polkenut paikallaan koronakuopan jälkeen jo puoli vuosikymmentä. Talouden täysosumat ovat loistaneet poissaolollaan, ja nyt odotetaankin jo malttamattomana uutta alkuvihellystä.