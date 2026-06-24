Fingrid on pyytänyt Energiavirastoa keskeyttämään itsenäiseen aggregointiin liittyvien mFRR-ehtojen vahvistamisprosessin
26.6.2026 09:15:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on pyytänyt Energiavirastoa keskeyttämään itsenäiseen aggregointiin liittyvien mFRR-ehtojen vahvistamisprosessin itsenäisen aggregoinnin konseptiin liittyvien ongelmakohtien vuoksi. Samalla Fingrid on pyytänyt jatkamaan muiden ehdoissa olevien osa-alueiden vahvistamisprosessia. Ongelmakohtien ratkaiseminen vaatisi lainsäädännön tarkennusta sekä merkittävää määritystyötä ja tietojärjestelmäkehitystä.
Fingrid on toimittanut Energiavirastolle 30.1.2026 vahvistettavaksi mFRR-reservitoimittajien ehdot ja edellytykset sekä itsenäisen aggregoinnin kompensaatiomallin korvauksen laskentamenetelmän koskien mFRR-reserviä. Fingrid on arvioinut Fingridin ja Energiaviraston ehtokuulemisissa saatuja sidosryhmien lausuntoja. Fingrid ei enää näe edellytyksiä jatkaa itsenäisen aggregoinnin mFRR-reservin ehtojen vahvistamisprosessia, sillä nykyisten teknisten ratkaisuiden ja lainsäädännön puutteiden vuoksi mFRR-reservin itsenäisen aggregoinnin malliin liittyy useita ongelmakohtia, jotka voivat aiheuttaa epätasapuolisuutta ja riskejä tasevastaaville, sähkönmyyjille ja koko sähköjärjestelmälle.
Ehtojen keskeyttämisen lisäksi Fingrid on samalla pyytänyt vahvistamaan seuraavat reservitoimittajien ehdot ja edellytykset sekä kompensaatiomallin korvauksen laskentamenetelmän, joista itsenäiseen aggregointiin mFRR-markkinalla liittyvä sisältö on poistettu.
- Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajille
- Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajille
- Itsenäisen aggregoinnin kompensaatiomallin korvauksen laskentamenetelmä
Ehdotetun itsenäisen aggregoinnin mallin ongelmat koskevat erityisesti ns. rebound-ilmiötä eli tilanteita, joissa itsenäisen aggregaattorin mFRR-markkinalle toimittama säätöenergia aiheuttaa vastakkaissuuntaisen tehonmuutoksen jollakin aktivointia seuraavalla taseselvitysjaksolla. Rebound-ilmiö voi johtaa tasesähkön käyttöön itsenäisen aggregaattorin ohjaamien resurssien tasevastaaville sekä tasepoikkeamiin sähköjärjestelmälle. Haasteita ja riskejä liittyy myös toimitetun joustoenergian tasevastuutietokohtaiseen laskentaan, kompensaatiomallissa käytettävään referenssihintaan, erilaisten sähkösopimustyyppien soveltuvuuteen sekä riittävän tiedonvaihdon määrittämiseen ja toteuttamiseen sähkömarkkinatoimijoiden välillä.
Fingrid jatkaa itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehitystä tavoitteenaan, että itsenäisen aggregoinnin malli olisi sähkömarkkinatoimijoiden näkökulmasta mahdollisimman tasapuolinen. Fingrid on pitänyt itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksestä webinaarin 15.6. ja avannut koko toimialalle erillisen kyselyn tulevaisuuden kehityksestä tavoitteena kartoittaa toimialan näkemyksiä. Kysely on auki 28.8.2026 asti ja se on julkaistu Fingridin tiedotteessa Kysely itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksestä.
Fingrid toivoo kyselyyn vastauksia ja näkemyksiä mahdollisimman laajasti koko toimialalta.
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291
Otso-Ville Rinne, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4142 (mFRR-tuotteen ehdot ja edellytykset)
Heikki Raatikainen, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4158
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Itsenäinen aggregointi:
Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan aggregaattoria, joka ei ole sidoksissa asiakkaan avoimeen sähköntoimittajaan ja tasevastaavaan. Itsenäisen aggregoinnin mallin määrittelyn ja edistämisen taustalla on EU-direktiivi 2019/944 sekä Sähkömarkkinalakiin (588/2013) vuonna 2023 tehdyt itsenäistä aggregointia koskevat muutokset. Sähkömarkkinalain mukaan itsenäisen aggregoinnin käyttöönotto edellyttää mm. korvauksen laskentamenetelmän sekä tasevastaavien taseiden korjausten määrittelyä. Sähkömarkkinalaki asettaa korvauksen laskentamenetelmän määritysvastuun Fingridille.
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
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