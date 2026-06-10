Sami Tanner nimitetty Solidiumin Chief Investment Officeriksi

Solidium on nimittänyt Sami Tannerin (s. 1981, KTM) yhtiön Chief Investment Officeriksi (CIO) ja Solidiumin johtoryhmän jäseneksi. Tanner toimii tällä hetkellä Musti Group Oyj:n strategiajohtajana ja hänellä on 20 vuoden kansainvälinen kokemus yritysarvon kasvattamisesta. Ennen Musti Groupia hän työskenteli strategiakonsulttina Bain & Companylla.

"Olen erittäin iloinen saadessani toivottaa Samin tervetulleeksi Solidiumin loistavaan tiimiin uutena CIO:na. Hänellä on tehtävään erittäin relevanttia kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta, yrityskaupoista ja arvonluonnista. Tämä tukee strategiamme toteuttamista kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa", Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg sanoo.

Tanner raportoi toimitusjohtaja Rosenbergille ja vastaa Solidiumin aktiivisen omistajuuden ja sijoitustoiminnan kehittämisestä ja päivittäisestä toteutuksesta. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2026 loppuun mennessä. Siihen asti Rosenberg jatkaa vt. CIO:na Solidiumin toimitusjohtajan roolinsa lisäksi. Tannerin aloittaessa Solidiumin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Matts Rosenberg, lakiasiainjohtaja Ulla Palmunen, CFO Petter Söderström ja CIO Sami Tanner.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matts Rosenberg

Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198

Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 10,8 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi