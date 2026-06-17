Korkein oikeus / Högsta domstolen

Koulunkäynninohjaajan työnteko ei ollut estynyt koronaviruspandemiasta johtuneiden rajoitustoimien vuoksi

26.6.2026 09:41:15 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

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Korkein oikeus (KKO) katsoi ennakkopäätöksessään, että kaupunki oli velvollinen maksamaan palkkaa koulunkäynninohjaajalle, koska hänen työntekonsa ei ollut estynyt pandemiaan liittyvistä rajoitustoimenpiteistä huolimatta.

Koulun tilat oli keväällä 2020 koronaviruspandemiasta johtuneissa poikkeusoloissa suljettu ja lähiopetusta koulussa oli rajoitettu aluehallintoviraston määräyksellä. Kaupunki oli keskeyttänyt koulunkäynninohjaajan työnteon ja maksanut hänelle keskeytysajalta palkkaa vain 14 päivältä. 

Korkein oikeus katsoi, että työpaikkaa oli kohdannut työsopimuslaissa tarkoitettu työntekijästä ja työnantajasta riippumaton ennalta-arvaamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma. Korkeimman oikeuden mukaan kaupunki ei kuitenkaan ollut näyttänyt, että koulunkäynninohjaaja olisi tämän seurauksena ollut estynyt tekemästä työtään, vaan hän olisi voinut hoitaa koulunkäynninohjaajan tehtäviä myös etäopetuksessa. Siten kaupungilla ei ollut ollut oikeutta keskeyttää koulunkäynninohjaajan palkanmaksua.

Asian diaarinumero KKO:ssa: S2024/366

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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

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