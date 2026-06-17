Koulunkäynninohjaajan työnteko ei ollut estynyt koronaviruspandemiasta johtuneiden rajoitustoimien vuoksi

Koulun tilat oli keväällä 2020 koronaviruspandemiasta johtuneissa poikkeusoloissa suljettu ja lähiopetusta koulussa oli rajoitettu aluehallintoviraston määräyksellä. Kaupunki oli keskeyttänyt koulunkäynninohjaajan työnteon ja maksanut hänelle keskeytysajalta palkkaa vain 14 päivältä.



Korkein oikeus katsoi, että työpaikkaa oli kohdannut työsopimuslaissa tarkoitettu työntekijästä ja työnantajasta riippumaton ennalta-arvaamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma. Korkeimman oikeuden mukaan kaupunki ei kuitenkaan ollut näyttänyt, että koulunkäynninohjaaja olisi tämän seurauksena ollut estynyt tekemästä työtään, vaan hän olisi voinut hoitaa koulunkäynninohjaajan tehtäviä myös etäopetuksessa. Siten kaupungilla ei ollut ollut oikeutta keskeyttää koulunkäynninohjaajan palkanmaksua.

Asian diaarinumero KKO:ssa: S2024/366