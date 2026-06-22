Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtionavustus vauhdittaa sosiaalityön tutkimusta Päijät‑Hämeessä

26.6.2026 09:41:30 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai 300 000 euron valtionavustuksen sosiaalityön tutkimushankkeen Tutkimusperustainen kehittäminen ja työkulttuuri – käytäntökytkökset toteuttamiseen.

Hanke selvittää, miten sosiaalityön valtion tutkimusrahoitteiset hankkeet (VTR) ovat auttaneet tuomaan tutkimustietoa osaksi arjen työtä, ja miten sitä hyödynnetään työn kehittämisessä.

Valtionavustusta oli jaettavana enintään 8 miljoona euroa, mutta sosiaalityön tutkimushankkeille päätettiin jakaa vain 4 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaanotti yhteensä 49 hakukriteerit täyttänyttä hakemusta, joista rahoitus myönnettiin yhdeksälle tutkimukselle. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ainoa hankerahoitusta saanut hyvinvointialue korkeakoulutoimijoiden rinnalla.

Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja vastuuhenkilönä toimii VTT, työelämäprofessori Minna Veistilä. Hyvinvointialue palkkaa hankkeeseen väitöskirjatutkijan, ja tutkimuksen tekoon osallistuu myös muita tutkijoita kuten Helsingin kaupungin työelämäprofessori VTT Heidi Muurinen.

– Sosiaalityön tutkimusperustaisuuden vahvistaminen on hyvinvointialueelle tärkeää. Erityisen ilahtunut olen siitä, että pääsemme rahoituksen turvin kokoamaan aiemmista hankkeista tietoa siitä, millaisia vaikutuksia käytännön toimintaan aiemmilla valtionrahoitteisilla tutkimuksilla on saavutettu ja miten tutkimuksen ja käytännön yhteyttä voitaisiin edelleen vahvistaa, sanoo Kirsi Kuusinen-James, hyvinvointialueen TKI-yksikön johtaja.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on entuudestaan käynnissä kaksi sosiaalityön VTR-tutkimushanketta: Näyttöön perustuvien suositusten implementointi sosiaalihuollon päihdetyössä -hanke ja Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen sosiaalityössä -hanke.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote valtionavustuksista: STM myönsi valtionavustusta sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen.  

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

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