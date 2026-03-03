Consti Oyj

Consti toteuttaa Koskelan ala-asteen ja päiväkodin perusparannus- ja laajennushankkeen

17.7.2026 10:00:00 EEST | Consti Oyj | Tiedote

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Consti on valittu Koskelan ala-asteen ja päiväkodin perusparannus- ja laajennushankkeen toteuttajaksi. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja käyttäjänä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Rakentamisvaihe käynnistyy kesällä 2026, ja kohde valmistuu kesällä 2028. Urakkasumma on noin 18 miljoonaa euroa.

Koskelan ala-aste. Kuva: Consti. Kuva vapaasti käytettävissä hankkeesta uutisoitaessa.
Koskelan ala-aste. Kuva: Consti. Kuva vapaasti käytettävissä hankkeesta uutisoitaessa.

Rakennusvaiheen sopimusta edelsi marraskuusta 2025 kesäkuuhun 2026 kestänyt kehitysvaihe, jonka aikana hankkeen toteutusratkaisuja kehitettiin yhteistyössä tilaajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa sekä varmistettiin hankkeen tavoitteiden toteutuminen suunnitellun aikataulun ja budjetin puitteissa.

Esteettömät ja yhteisölliset tilat oppimiseen

Vuonna 1975 valmistuneet koulu- ja päiväkotirakennukset päivitetään vastaamaan nykyisiä opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeita. Hankkeessa painotetaan energiatehokkaita, ekologisia ja kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Rakennuksiin toteutetaan muun muassa lämpöpumppuratkaisuja ja aurinkoenergiaa hyödyntäviä järjestelmiä.

Päiväkodin tiloja laajennetaan, ja rakennusten väliin toteutettava uudis-laajennusosa yhdistää nykyiset rakennukset toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja lisää niiden käyttömahdollisuuksia. Tilat palvelevat jatkossa opetuksen ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös alueen muita käyttäjäryhmiä.

Valmistuttuaan kokonaisuus tarjoaa ajanmukaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteensä noin 500 lapselle.

Vahvaa osaamista oppimisympäristöjen uudistamisessa

Koskelan ala-asteen ja päiväkodin hanke vahvistaa Constin asemaa koulu- ja päiväkotikohteiden toteuttajana. Hanke yhdistää korjausrakentamisen, uudisrakentamisen sekä energiatehokkuuden kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä edellyttää vahvaa teknistä osaamista ja tiivistä yhteistyötä tilaajan, käyttäjän ja suunnittelijoiden kanssa.

”Koskelan hanke on erinomainen esimerkki yhteistoiminnallisesta projektinjohtourakasta, jossa kehitysvaiheen aikana on yhdessä tilaajan kanssa varmistettu hankkeen tavoitteiden toteutuminen ennen rakentamisen käynnistymistä. Kohteessa yhdistyvät peruskorjaus, uudisrakentaminen sekä kestävän rakentamisen ratkaisut, jotka ovat vahvaa ydinosaamistamme”, toteaa Constin Julkiset-toimialan johtaja Jukka Kylliö.

Rakennusvaiheen sopimus kirjataan Constin vuoden 2026 kolmannen kvartaalin tilauskantaan.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Koskelan ala-aste. Kuva: Consti. Kuva vapaasti käytettävissä hankkeesta uutisoitaessa.
Koskelan ala-aste. Kuva: Consti. Kuva vapaasti käytettävissä hankkeesta uutisoitaessa.
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Koskelan ala-aste. Kuva: Consti. Kuva vapaasti käytettävissä hankkeesta uutisoitaessa.
Koskelan ala-aste. Kuva: Consti. Kuva vapaasti käytettävissä hankkeesta uutisoitaessa.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa.

Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2025 Consti-konsernin liikevaihto oli 336,2 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 rakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CONSTI. www.consti.fi

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