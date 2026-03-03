Consti toteuttaa Koskelan ala-asteen ja päiväkodin perusparannus- ja laajennushankkeen

Rakennusvaiheen sopimusta edelsi marraskuusta 2025 kesäkuuhun 2026 kestänyt kehitysvaihe, jonka aikana hankkeen toteutusratkaisuja kehitettiin yhteistyössä tilaajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa sekä varmistettiin hankkeen tavoitteiden toteutuminen suunnitellun aikataulun ja budjetin puitteissa.

Esteettömät ja yhteisölliset tilat oppimiseen

Vuonna 1975 valmistuneet koulu- ja päiväkotirakennukset päivitetään vastaamaan nykyisiä opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeita. Hankkeessa painotetaan energiatehokkaita, ekologisia ja kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Rakennuksiin toteutetaan muun muassa lämpöpumppuratkaisuja ja aurinkoenergiaa hyödyntäviä järjestelmiä.

Päiväkodin tiloja laajennetaan, ja rakennusten väliin toteutettava uudis-laajennusosa yhdistää nykyiset rakennukset toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja lisää niiden käyttömahdollisuuksia. Tilat palvelevat jatkossa opetuksen ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös alueen muita käyttäjäryhmiä.

Valmistuttuaan kokonaisuus tarjoaa ajanmukaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteensä noin 500 lapselle.

Vahvaa osaamista oppimisympäristöjen uudistamisessa

Koskelan ala-asteen ja päiväkodin hanke vahvistaa Constin asemaa koulu- ja päiväkotikohteiden toteuttajana. Hanke yhdistää korjausrakentamisen, uudisrakentamisen sekä energiatehokkuuden kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä edellyttää vahvaa teknistä osaamista ja tiivistä yhteistyötä tilaajan, käyttäjän ja suunnittelijoiden kanssa.

”Koskelan hanke on erinomainen esimerkki yhteistoiminnallisesta projektinjohtourakasta, jossa kehitysvaiheen aikana on yhdessä tilaajan kanssa varmistettu hankkeen tavoitteiden toteutuminen ennen rakentamisen käynnistymistä. Kohteessa yhdistyvät peruskorjaus, uudisrakentaminen sekä kestävän rakentamisen ratkaisut, jotka ovat vahvaa ydinosaamistamme”, toteaa Constin Julkiset-toimialan johtaja Jukka Kylliö.

Rakennusvaiheen sopimus kirjataan Constin vuoden 2026 kolmannen kvartaalin tilauskantaan.