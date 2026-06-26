Ett hundraårigt hus väcks till liv: The Hidden Spots i Övermark är en platsspecifik utställning
26.6.2026 10:02:34 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Konstnärsduon Bekim Hasajs och Valentina Gelains platsspecifika helhet bjuder in till att undersöka skikt av minnen och tider som finns gömda i ett gammalt hus. Utställningen kan ses i Övermark 4.7–2.8.2026 som en del av Vasas museers regionala konstmuseiverksamhet.
Den platsspecifika utställningen The Hidden Spots finns i ett hundra år gammalt övergivet hus i Övermark by. Den uppmuntrar besökaren till växelverkan med omgivningen. Verken leder en till att söka bortglömda och dolda detaljer och att fundera över tidens spår i rummet.
Utställningen grundar sig på Bekim Hasajs och Valentina Gelains forskningsarbete om övergivna ställen och minnen. De internationella konstnärerna som arbetar i Österbotten har arbetat tillsammans som gruppen Black Box Genesis sedan 2018 och som konstnärsduo sedan 2023. Duon arbetade vid samma objekt redan förra sommaren, och nu utvidgas helheten till en utställning som varar en månad. Nya verk och berättelser har fötts i samarbete med ljudkonstnär Stefan Backas.
The Hidden Spots ingår som en del i det tvärvetenskapliga projektet What is Left in the Temple of Memory, där förhållandet mellan tid, minne och rum undersöks i övergivna miljöer. Hasaj och Gelain arbetar tvärvetenskapligt med bland annat installationer, video, skulptur och poesi. Deras verk behandlar minnet, kroppsligheten och människans förhållande till miljön. Som bäst utvecklar de ett projekt som främjar nutidskonst och offentlig konst på landsbygden.
En del av museernas regionala konstmuseiverksamhet
Utställningen genomförs som en del av Vasas museers regionala konstmuseiverksamhet. Som museum med regionalt ansvar i Österbotten främjar Vasas museer den egna regionens konst och kulturmiljö samt utvecklar sätt att presentera dem.
Konstutställningen The Hidden Spots kan ses 4.7–2.8.2026 på adressen Dermossvägen 20, 64610 Övermark. Konstnärerna är på plats under utställningens öppettider från onsdag till torsdag kl. 12–17 samt från fredag till söndag kl. 12–18. Vernissage för utställningen ordnas fredag 3.7 kl. 17–20. I programmet ingår musik och servering, också konstnärerna är på plats.
Projektet har fått stöd från Centret för konstfrämjande, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenska kulturfonden, Museiverket och Finska kulturfonden. Konstnärerna tackar husägarna Roger Palmroos och Camilla Ågren för samarbetet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Regional konstamanuens Silvia Rinne, Vasas museer, tfn +358 406 213 046, silvia.rinne@vasa.fi
Konstnär Valentina Gelain, tfn +358 452 596 546, team@blackboxgenesis.com
Konstnär Bekim Hasaj, tfn +358 452 596 926, team@blackboxgenesis.com
Konstnärerna är anträffbara i Övermark för intervjuer.
Husägaren Camilla Ågren, tfn +358 407 602 188, camilla.agren@svensigg.fi
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