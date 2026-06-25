Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Nurmijärven sote-yksikön vastaanotot siirretään savu- ja vesivahinkojen takia

26.6.2026 11:12:08 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa (ent. Klaukkalan terveysasema) oli tulipalo 25.6.2026. Tulipalosta aiheutuneiden savu- ja vesivahinkojen takia rakennusta ei toistaiseksi voi käyttää, ja Nurmijärven sote-yksikköön sovitut neuvolan ja perheneuvolan vastaanotot joudutaan siirtämään.

Neuvolan ja perheneuvolan työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin, joille on sovittu vastaanottoaika Nurmijärven sote-yksikköön tuleville viikoille, ja sopii uuden ajan.

– Olemme pahoillamme, että tilanteesta aiheutuu haittaa asiakkaillemme. Teemme parhaamme, että sovitut palvelut voidaan sujuvasti järjestää kesän aikana, kertoo palvelujohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä Keusotelta. 

Tulipalosta aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen Nurmijärven sote-yksikössä on jo aloitettu. Keusote selvittää mahdollisimman pian yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa rakennuksen korjaussuunnitelman. 

Avainsanat

keusotekeski-uudenmaan hyvinvointialuenurmijärviklaukkala

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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Keusoten aluehallitus kokoontuu 16.6.202612.6.2026 13:52:07 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 16.6.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa omavalvontaohjelman raportin 1–4/2026, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen varallisuusrajat ARA-vuokrakohteissa, taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2027–2030 ja talouden toteuman 1–4/2026 ja tilinpäätösennusteen. Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

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