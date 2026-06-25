Nurmijärven sote-yksikön vastaanotot siirretään savu- ja vesivahinkojen takia
26.6.2026 11:12:08 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa (ent. Klaukkalan terveysasema) oli tulipalo 25.6.2026. Tulipalosta aiheutuneiden savu- ja vesivahinkojen takia rakennusta ei toistaiseksi voi käyttää, ja Nurmijärven sote-yksikköön sovitut neuvolan ja perheneuvolan vastaanotot joudutaan siirtämään.
Neuvolan ja perheneuvolan työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin, joille on sovittu vastaanottoaika Nurmijärven sote-yksikköön tuleville viikoille, ja sopii uuden ajan.
– Olemme pahoillamme, että tilanteesta aiheutuu haittaa asiakkaillemme. Teemme parhaamme, että sovitut palvelut voidaan sujuvasti järjestää kesän aikana, kertoo palvelujohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä Keusotelta.
Tulipalosta aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen Nurmijärven sote-yksikössä on jo aloitettu. Keusote selvittää mahdollisimman pian yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa rakennuksen korjaussuunnitelman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Kariniemi-ÖrmäläKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, palvelujohtajaPuh:050 497 2558kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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