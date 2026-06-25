Nurmijärven sote-yksikön vastaanotot siirretään savu- ja vesivahinkojen takia

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Nurmijärven sote-yksikössä Klaukkalassa (ent. Klaukkalan terveysasema) oli tulipalo 25.6.2026. Tulipalosta aiheutuneiden savu- ja vesivahinkojen takia rakennusta ei toistaiseksi voi käyttää, ja Nurmijärven sote-yksikköön sovitut neuvolan ja perheneuvolan vastaanotot joudutaan siirtämään.