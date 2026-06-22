Kymenlaakson pelastuslaitokselle kokeiluun ensimmäinen pelastusrobotti
26.6.2026 11:26:25 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitos on ottanut kokeiluun pelastusrobotiikkaan perustuvia ratkaisuja. Teknologia avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia erityisesti vaativien ja riskialttiiden tehtävien suorittamiseen. Pelastusrobotin käyttöönotto on osa laajempaa pelastuslaitoksen kehitystyötä.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen tavoitteena on selvittää, millaiset digitaaliset järjestelmät ja sensorit tukevat parhaiten pelastustoimintaa ja öljyntorjuntatehtäviä Suomenlahdella. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kansallisten ja virolaisten yhteistyötahojen kanssa DIGIMARIS-hankkeessa.
– Digitaaliset ratkaisut, kuten sensorit, robotit ja simulaattorit, tarjoavat merkittävää potentiaalia pelastuslaitoksen palveluiden tehokkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Merisade Kuusela.
Kuusela jatkaa, että erityistä kiinnostusta herättävät modulaariset ratkaisut sekä muunneltavat robotit, jotka soveltuvat useisiin erilaisiin onnettomuustilanteisiin.
Laykka-robotti testikäyttöön
Yhtenä testattavana järjestelmänä toimii Laykka-maastorobotti (UGV), joka tarjoaa monipuolisen alustan erilaisten sensoreiden ja työkalujen hyödyntämiseen. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Esteri Group Oy:n kanssa.
– Meillä lähtökohtana on pelastusrobotiikan hyötyarvojen tutkiminen eri onnettomuustyypeissä. Ei niinkään ostaa valmista laitetta ja pohtia vasta sen jälkeen, miten sitä voisi hyödyntää. Teemme laajaa testaustoimintaa, josta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää koko pelastustoimessa, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.
Veneskari jatkaa, että tavoitteena on varmistaa teknologian mahdollisimman laaja hyötyarvo sekä nykyisessä, että tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.
DIGIMARIS-hankkeen toteuttaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, TalTech ja Estonian State Fleet. Hankkeen rahoittaa Interreg, Central Baltic Programme 2021–2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu VeneskaripelastuspäällikköKymenlaakson pelastuslaitos
Tavoitettavissa 26.-28.6., jonka jälkeen ota yhteyttä Merisade Kuuselaan.
Merisade KuuselakehittämispäällikköKymenlaakson pelastuslaitosPuh:044 702 6215merisade.kuusela@kymenhva.fi
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.
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