Kymenlaakson pelastuslaitokselle kokeiluun ensimmäinen pelastusrobotti

Kymenlaakson pelastuslaitoksen tavoitteena on selvittää, millaiset digitaaliset järjestelmät ja sensorit tukevat parhaiten pelastustoimintaa ja öljyntorjuntatehtäviä Suomenlahdella. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kansallisten ja virolaisten yhteistyötahojen kanssa DIGIMARIS-hankkeessa.

– Digitaaliset ratkaisut, kuten sensorit, robotit ja simulaattorit, tarjoavat merkittävää potentiaalia pelastuslaitoksen palveluiden tehokkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Merisade Kuusela.

Kuusela jatkaa, että erityistä kiinnostusta herättävät modulaariset ratkaisut sekä muunneltavat robotit, jotka soveltuvat useisiin erilaisiin onnettomuustilanteisiin.

Laykka-robotti testikäyttöön



Yhtenä testattavana järjestelmänä toimii Laykka-maastorobotti (UGV), joka tarjoaa monipuolisen alustan erilaisten sensoreiden ja työkalujen hyödyntämiseen. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Esteri Group Oy:n kanssa.

– Meillä lähtökohtana on pelastusrobotiikan hyötyarvojen tutkiminen eri onnettomuustyypeissä. Ei niinkään ostaa valmista laitetta ja pohtia vasta sen jälkeen, miten sitä voisi hyödyntää. Teemme laajaa testaustoimintaa, josta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää koko pelastustoimessa, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari.

Veneskari jatkaa, että tavoitteena on varmistaa teknologian mahdollisimman laaja hyötyarvo sekä nykyisessä, että tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

DIGIMARIS-hankkeen toteuttaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, TalTech ja Estonian State Fleet. Hankkeen rahoittaa Interreg, Central Baltic Programme 2021–2027.