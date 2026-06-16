Tekoälyllä ei voi korvata osaavaa henkilöstöä riskeeraamatta kansalaisten oikeusturvaa

26.6.2026 11:54:47 EEST | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote

Jaa

Ammattiliitto Pron mukaan tällä hallituskaudella käynnistetty valtionhallinnon tuottavuusohjelma muuttui säästöohjelmaksi. Tekoälyn käyttöönotossa samoja virheitä ei pidä toistaa: henkilöstövähennysten ja palveluiden heikentämisen sijaan sen avulla on tavoiteltava tuottavuuden kasvua ja parempia palveluja henkilöstön osaamista hyödyntäen. 

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi eilen tekoälyn käyttöönotosta julkisessa hallinnossa tuottavuuden ja säästöjen vauhdittamiseksi. Tänään valtioneuvoston kansliapäällikkö Majanen ilmoitti Helsingin Sanomissa sen tarkoittavan mittavia henkilöstövähennyksiä. Ammattiliitto Pro varoittaa, että säästöjen korostaminen voi tapahtua palvelujen laadun ja henkilöstön kustannuksella.  

– Tekoälyn hyödyntäminen on sinänsä järkevää, mutta nyt sitä viedään eteenpäin ennen kaikkea säästöt edellä. Samalla sivuutetaan vaikutukset henkilöstöön ja kansalaisten palveluihin, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Julkisen hallinnon uudistus vaatii vastuullisuutta

Valtionhallintoon on kuluvalla hallituskaudella tehty jo yli 800 miljoonaan euroon asteittain kasvavat leikkaukset, jotka ovat näkyneet virastoissa lukuisina yhteistoimintaneuvotteluina ja vaarantaneet lakisääteisten palveluiden toteutumisen. Juuri nyt eniten kaivattaisiin työrauhaa, jotta tilanne saataisiin vakautettua ja kansalaisten palvelut turvattua. 

Pron mukaan julkisessa hallinnossa tekoälyn käyttöönoton on oltava erityisen vastuullista. Kyse on kansalaisten oikeuksista, palvelujen yhdenvertaisuudesta ja tietosuojasta. Pron mukaan näitä ei voi alistaa tehokkuustavoitteille. 

Liitto kritisoi myös viestintää, jossa henkilöstön rooli jää taka-alalle. 

– Viesti on valitettavasti jopa henkilöstöä vähättelevä. Julkisen hallinnon ammattilaiset ovat palvelujen selkäranka, eikä heidän osaamistaan voi noin vain korvata teknologialla, Simola toteaa. 
 
Onnistuminen ratkaistaan henkilöstön osaamiseen panostamalla 

Pro korostaa, että onnistuminen riippuu ennen kaikkea osaamisesta. 

– Koulutus ja jatkuva oppiminen on huomioitava heti alusta alkaen. Ilman panostuksia nykyisen henkilöstön osaamiseen tavoitteet eivät toteudu, Simola painottaa. 

Ammattiliitto Pron mukaan tekoäly voi parantaa palveluja – mutta vain, jos muutos tehdään vastuullisesti ja henkilöstö otetaan sen keskiöön. Tekoälyosaamisen vahvistaminen on välttämätöntä, jotta henkilöstö osaa käyttää tekoälyä turvallisesti ja arvioida sen tuottamia ratkaisuja kriittisesti. Näin voidaan ehkäistä virheitä, turvata tietosuoja ja kansalaisten oikeusturva sekä varmistaa, että tekoäly tukee laadukkaita palveluja ja asiantuntijatyötä. 

Avainsanat

valtiotekoäly

Yhteyshenkilöt

Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista

Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta. 

Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla. 

Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ammattiliitto Pro ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye