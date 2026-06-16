Tekoälyllä ei voi korvata osaavaa henkilöstöä riskeeraamatta kansalaisten oikeusturvaa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi eilen tekoälyn käyttöönotosta julkisessa hallinnossa tuottavuuden ja säästöjen vauhdittamiseksi. Tänään valtioneuvoston kansliapäällikkö Majanen ilmoitti Helsingin Sanomissa sen tarkoittavan mittavia henkilöstövähennyksiä. Ammattiliitto Pro varoittaa, että säästöjen korostaminen voi tapahtua palvelujen laadun ja henkilöstön kustannuksella.

– Tekoälyn hyödyntäminen on sinänsä järkevää, mutta nyt sitä viedään eteenpäin ennen kaikkea säästöt edellä. Samalla sivuutetaan vaikutukset henkilöstöön ja kansalaisten palveluihin, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Julkisen hallinnon uudistus vaatii vastuullisuutta

Valtionhallintoon on kuluvalla hallituskaudella tehty jo yli 800 miljoonaan euroon asteittain kasvavat leikkaukset, jotka ovat näkyneet virastoissa lukuisina yhteistoimintaneuvotteluina ja vaarantaneet lakisääteisten palveluiden toteutumisen. Juuri nyt eniten kaivattaisiin työrauhaa, jotta tilanne saataisiin vakautettua ja kansalaisten palvelut turvattua.

Pron mukaan julkisessa hallinnossa tekoälyn käyttöönoton on oltava erityisen vastuullista. Kyse on kansalaisten oikeuksista, palvelujen yhdenvertaisuudesta ja tietosuojasta. Pron mukaan näitä ei voi alistaa tehokkuustavoitteille.

Liitto kritisoi myös viestintää, jossa henkilöstön rooli jää taka-alalle.

– Viesti on valitettavasti jopa henkilöstöä vähättelevä. Julkisen hallinnon ammattilaiset ovat palvelujen selkäranka, eikä heidän osaamistaan voi noin vain korvata teknologialla, Simola toteaa.



Onnistuminen ratkaistaan henkilöstön osaamiseen panostamalla

Pro korostaa, että onnistuminen riippuu ennen kaikkea osaamisesta.

– Koulutus ja jatkuva oppiminen on huomioitava heti alusta alkaen. Ilman panostuksia nykyisen henkilöstön osaamiseen tavoitteet eivät toteudu, Simola painottaa.

Ammattiliitto Pron mukaan tekoäly voi parantaa palveluja – mutta vain, jos muutos tehdään vastuullisesti ja henkilöstö otetaan sen keskiöön. Tekoälyosaamisen vahvistaminen on välttämätöntä, jotta henkilöstö osaa käyttää tekoälyä turvallisesti ja arvioida sen tuottamia ratkaisuja kriittisesti. Näin voidaan ehkäistä virheitä, turvata tietosuoja ja kansalaisten oikeusturva sekä varmistaa, että tekoäly tukee laadukkaita palveluja ja asiantuntijatyötä.