SDP:n Juha Viitala: Saatavuusharkintaa ei pidä höllentää
2.7.2026 10:38:06 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen saatavuusharkinnasta. Hän pitää ongelmallisena, jos saatavuusharkinnasta vapautetaan ammattinimikkeitä, vaikka kyseisissä ammateissa olisi samanaikaisesti paljon työntekijöitä työttömänä. Hän nostaa esille myös, että ammattiliittojen näkemyksille pitää antaa enemmän painoarvoa työmarkkinatilanteen arvioinnissa.
”Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen taannoinen päätös vapauttaa saatavuusharkinnasta monia rakennusalan ammattinimikkeitä korkean työttömyyden keskellä herättää kysymyksiä. Saatavuusharkinnasta tulisi vapauttaa vain selkeitä työvoimapula-aloja. Työmarkkinoiden paras asiantuntemus löytyy kentältä. Vapauttamisesta on käytävä työmarkkinajärjestöjen kanssa avointa ja läpinäkyvää keskustelua, jossa myös ammattiliittojen äänellä on merkitystä”, Viitala sanoo.
Pääministeripuolue kokoomus on toistuvasti väläytellyt saatavuusharkinnasta luopumista. SDP:n Viitala tyrmää tämän ajatuksen yksiselitteisesti.
”Ruotsi luopui saatavuusharkinnasta huonoin seurauksin. Kolmansista maista alettiin palkata työvoimaa myös aloille, joilla kotimaista työvoimaa oli runsaasti saatavilla. Vakavia väärinkäytöksiäkin on liitetty saatavuusharkinnan poistoon, muun muassa työlupien kaupittelua ja muuta rikollisuutta. Saatavuusharkinnan poistosta ei siis ole taikaseinäksi, joka pelastaa Suomen tulevaisuuden, vaan pikemminkin päinvastoin”, Viitala nostaa esille.
Viitala muistuttaa vielä siitä, miksi saatavuusharkintaa ylipäätään tarvitaan.
”Saatavuusharkinnan keskeinen tarkoitus suojella työmarkkinoilla jo olevia työnhakijoita, jotta heillä on reilut mahdollisuudet hakea ja löytää uusia töitä. Saatavuusharkinnalla tuetaan myös yritysten välistä kilpailua, kun työehtoja on vaikeampi polkea ulkomaalaisten työntekijöiden palkkauksen kautta. Jos saatavuusharkinnasta vapautetaan ammattinimikkeitä liian höllin kriteerein, työmarkkinat uhkaavat vääristyä ja työntekijöiden asema heiketä”, toteaa Viitala.
Yhteyshenkilöt
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
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