SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen linja Taleban-hallinnon tapaamiseen on erittäin ongelmallinen

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ilmastovuosikertomuksen viesti on muuttunut rutiiniksi – hallitus ei tee tarvittavia ilmastotoimia 25.6.2026 14:52:24 EEST | Tiedote

Ilmastovuosikertomuksen viesti on muuttunut rutiiniksi: ilmastotoimia tarvitaan. Hallituksen vastaus on ollut muuttumaton – ilmaston eteen tehtävää työtä ei tehdä. Vuoden 2026 ilmastovuosikertomus osoittaa, että Suomen päästökehityksessä on myönteisiä merkkejä, mutta nykyisillä toimilla Suomi ei saavuta vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitettaan. SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoman mukaan hallitus on saanut saman viestin vuosi toisensa jälkeen, mutta jättänyt tarvittavat päätökset tekemättä.