SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen linja Taleban-hallinnon tapaamiseen on erittäin ongelmallinen
26.6.2026 12:02:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Johan Kvarnström ja Nasima Razmyar ovat saaneet vastauksen kirjalliseen kysymykseensä EU:n ja Afganistanin Taleban-hallinnon tapaamisesta, jonka järjestämistä Suomi oli mukana vaatimassa. Kvarnström pitää valitettavana sitä, ettei ulkoministeri Elina Valtonen näe vastauksessaan mitään ongelmallista siinä, mitä talebanit itse kuvailevat ”historialliseksi tapaamiseksi”.
– Sisäministeri Rantasen kanta asiaan oli tiedossa jo ennestään, mutta on valitettavaa ihmisoikeuksien näkökulmasta, että ulkoministeri Valtosen näkemys on täsmälleen sama. Nyt kävi juuri niin kuin pelättiin: ensimmäisessä EU:n ja talebanien tapaamisessa Brysselissä EU pyysi talebaneilta palvelusta sen sijaan, että olisi asettanut vaatimuksia naisten sorron lopettamiseksi Afganistanissa, Kvarnström sanoo.
Valtonen toistaa vastauksessaan sen, mitä julkisuudessa on jo usein tuotu esiin, eli että kyse oli ainoastaan teknisluonteisesta tapaamisesta.
– Vaikka Suomi tai EU eivät muodollisesti ottaisikaan askelia kohti Taleban-hallinnon tunnustamista, tapaaminen lähetti täysin väärän viestin. Talebanit hyötyivät tilanteesta. Euroopan komissio kommentoi tapaamista erittäin niukasti eikä nostanut esiin ihmisoikeustilannetta. Koko asetelma hyödytti talebaneja, joiden arvot ovat jyrkässä ristiriidassa eurooppalaisten arvojen kanssa, Kvarnström sanoo.
Paljon huomiota saanut tapaaminen järjestettiin tiistaina. Uutistoimisto TT kertoi tapaamisen jälkeen seuraavaa:
”´Tämä oli historiallinen vierailu, sillä ensimmäistä kertaa Islamilaisen emiraatin valtuuskunta vieraili EU:ssa ja kävi keskusteluja jäsenmaiden kanssa Brysselissä´, sanoi Afganistanin ulkoministeriön tiedottajana toimiva Balkhi lausunnossaan.”
– On häpeällistä, että Suomi on osaltaan edistänyt Taleban-hallinnon normalisointia, sanoo Kvarnström.
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Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
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