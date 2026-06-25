Farmari on Jyväskylässä 2028

Farmari on joka toinen vuosi eri puolilla Suomea. Vuoden 2028 tapahtuma pidetään Jyväskylässä 29.6.–1.7.2028 Killerin alueella. Tapahtuma kokoaa yhteen maa- ja metsätalousalan ammattilaiset, yrittäjät, näytteilleasettajat sekä suuren yleisön.

”Olemme erittäin kiitollisia siitä, että Jyväskylä on valittu vuoden 2028 Farmarin isäntäkaupungiksi”, iloitsee Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Pekkarinen.

”Jyväskylä on kokenut suurtapahtumien järjestäjäkaupunki, ja keskeinen sijaintimme tekee tänne saapumisesta vaivatonta eri puolilta Suomea. Keski-Suomessa on vahva karjatalous ja maakunta on yksi Suomen merkittävimmistä agriteknologian, biotalouden ja älykkään maatalouden osaamiskeskittymistä.”

Viljelijöille tuttu

”Killerin alue on monille viljelijöille ennestään tuttu. Alueella järjestettiin 1990-luvulla tunnettu KoneKilleri-konenäyttely, joka keräsi runsaasti kävijöitä maatalousalalta. Sittemmin alue on uudistunut ja tarjoaa nykyisin erinomaiset puitteet Farmarin järjestämiselle”, Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala kommentoi.

”Jyväskylän vahvuuksiin kuuluu sen erinomainen saavutettavuus. Kaupunki sijaitsee keskeisellä paikalla Suomessa, minkä ansiosta sinne on helppo saapua kaikista pääilmansuunnista. Farmarin näytteilleasettajien ja kävijöiden käytössä ovat myös kaupungin kattavat majoituspalvelut sekä monipuolinen palvelutarjonta.”

Maatalousnäyttelystä on aikaa

Valtakunnallinen maatalousnäyttely on järjestetty Jyväskylässä edellisen kerran vuonna 1987. Vuoden 2028 tapahtuma on samalla ensimmäinen kerta, kun näyttely järjestetään Jyväskylässä Farmari-nimisenä. Tapahtuma jatkaa alueen pitkää perinnettä merkittävien maatalousalan näyttelyiden järjestäjänä.

Farmarin järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, joka on ProAgria-keskusten omistama tapahtumayhtiö. Tapahtuma esittelee maa- ja metsätalousalan uusimpia ratkaisuja, teknologiaa ja innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa kohtaamispaikan alan ammattilaisille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.