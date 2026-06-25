Jessi Jokelainen: Meillä on paljon keinoja puuttua tekoälyn tuomaan työn murrokseen
26.6.2026 12:41:45 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajan Jessi Jokelaisen mukaan tekoälyn ei tarvitse tuhota yhteiskuntamme tulevaisuutta ja suuntaa. Jokelainen julkaisi ratkaisuja tekoälymurrokseen keväällä. Nyt hän kommentoi valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen haastattelua Hesarissa.
– Ymmärrän, että tekoäly herättää syystäkin huolta. Meillä ei ole juuri mitään yhteiskunnallisia rakenteita, joilla olisi varauduttu suureen työllisyyden murrokseen. On erittäin hyvä, että Majanen toteaa tilanteen ääneen, koska poliittisia varautumistoimia olisi tarvittu jo aikaa sitten, Jokelainen sanoo.
Jokelaisen omassa tekoälyavauksessa osoitetaan, että meillä on jo paljon ratkaisuja tekoälymurrokseen, jos vain haluamme niitä käyttää. Kiire jo toki on.
– Majasen huomio verotuksesta on aivan oikea. Teknologian ja datan korostuminen taloudellisen arvon luomisessa haastaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, joka nojaa edelleen vahvasti työn verotukseen. Verotuksen painopistettä tulisikin siirtää omistamiseen ja suuriin varallisuuksiin, Jokelainen sanoo.
– Meidän on vakavasti pohdittava keinoja verottaa tekoälyn työpanosta. Sen ratkaisemiseksi tarvittaisiin nyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua, poliittista päätöksentekoa ja asiantuntijoiden näkemyksiä.
Jokelaisen mukaan Majasen näkemys voi kuulostaa dystooppiselta, mutta on silti hyvin realistinen. Esimerkiksi Google on arvioinut, että pelkästään Suomesta katoaa tällä vuosikymmenellä 100 000 työpaikkaa tekoälyn vaikutuksesta.
– Synkkyyteen vajoamisen sijasta tarvitsemme uuteen tilanteeseen varautumista ja päätöksiä. Uusien töiden muodostuminen ei välttämättä tule saumattomasti. Siksi tähän siirtymään ja uuteen työllisyyden aikaan on reagoitava perustulolla. Lisäksi tarvitsemme sellaiset jatkuvan oppimisen ja oppimisen tuen rakenteet, että kaikki pysyvät tekoälymurroksessa mukana, Jokelainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
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