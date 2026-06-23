MTV Oy

FIFAn jalkapallon MM-kilpailut tavoittaneet MTV:llä jo 3,1 miljoonaa suomalaista

26.6.2026 14:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote

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Historiallisen suuri jalkapallon miesten MM-lopputurnaus kiinnostaa suomalaisia. Jalkapallojuhlan lisäksi MTV:n ohjelmista on kesäkuussa katsottu erityisesti uutis- ja ajankohtaisohjelmia, realitya ja Salatut elämät -sarjaa. Monipuolinen ohjelmisto on siivittänyt MTV Katsomon katselun kasvuun erityisesti alle 45-vuotiaiden parissa.

MTV:n meritoitunut tiimi – FIFAn jalkapallon MM-kilpailut

FIFAn jalkapallon MM-kilpailut ovat tavoittaneet MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla kahden ensimmäisen kilpailuviikon aikana jo 3,1 miljoonaa suomalaista. Parhaat yksittäiset ottelut ovat tavoittaneet 1,2–1,45 miljoonaa suomalaista, ja keskikatsojamäärät näillä kärkiotteluilla ovat olleet 525 000–610 000. Edelliskesän tapaan myös uutiset, sää, Tulosruutu ja muut ajankohtaisohjelmat tavoittavat suomalaisia hyvin saaden parhaimmillaan yli 1,3 miljoonaa katsojaa päivässä.

MTV Katsomon parissa vietetty aika on kasvanut kolmanneksella edellisvuoden vastaavasta, ja kasvua näkyy eniten 15–45-vuotiaissa katsojissa – jopa 44 %. Myös lineaari-tv:n puolella MTV:n kaupallinen katseluosuus nousee kesäkuussa edellisvuosista ja on 15–64-vuotiaissa parhaaseen katseluaikaan yli 46 % (vuonna 2025: 41,5 %).

MTV Katsomossa jalkapallon MM-otteluiden lisäksi katsotuimpien ohjelmien joukkoon ovat kivunneet kesäkuussa: päivittäisdraama Salatut elämät, uutuusdokumentti Asian ytimessä.doc: Mul on iso, rakkausreality Love Island Suomi ja MasterChef Suomi -kilpailurealityn finaalijakso.

Lähteet:
Finnpanel TotalTV-mittaus, katselu TV-kanavilla ja MTV Katsomossa sekä TV-mittaritutkimus (kaupallisten kanavien katseluosuudet), 1.–24.6.2026.

Avainsanat

mediatelevisioohjelmayritystiedotesuoratoistopalvelu

Yhteyshenkilöt

Iina Eloranta, VP, Content, Channels & Programming, iina.eloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, Research Director, taina.mecklin@mtv.fi

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