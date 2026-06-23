FIFAn jalkapallon MM-kilpailut tavoittaneet MTV:llä jo 3,1 miljoonaa suomalaista

MTV:n syksy kutsuu viihtymään – tutustu kauden älyttömimpään ohjelmakattaukseen! 9.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

MTV tuo alkusyksyyn 2026 monipuolisen kattauksen odotettuja suosikkeja, tuoreita ohjelmaelämyksiä ja sisältöjä, joista puhutaan pitkään. Viihteen ja draaman rinnalla laadukkaat uutis- ja ajankohtaisohjelmat pitävät katsojat kiinni päivän tärkeimmissä aiheissa, ja urheilun ystäville on luvassa elämyksiä kotimaan kentiltä ja maailman suurimmilta areenoilta.