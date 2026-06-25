Veikkaus on Teivon Kuninkuusravien pääyhteistyökumppani - Kunkkariviikonlopun Toto75-peleissä muhkeat jackpotit

- Kuninkuusravit on kotimaisen raviurheilun jäljittelemättömän hieno tapahtuma ja urheilujuhla, sekä yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Veikkaus ja Toto-pelit on suomalaisen raviurheilun merkittävin yhteistyökumppani nyt sekä tulevaisuudessa, joten yhteistyösopimus Kuninkuusravien kanssa on meille merkityksellinen valinta, Veikkauksen Juha Ahjolinna, Head of Toto & Racing iloitsee.



- Teivon Kuninkuusravien aikaan suomalaisten kiinnostus lajia kohtaan on suurimmillaan. On hienoa päästä syventämään Veikkauksen ja kotimaisen raviurheilun yhteistyötä merkittävällä yhteistyökumppanuudella. Kuninkuusravit liikuttaa suomalaisia vahvasti, herättää tunteita ja on suomalaisen raviurheilun lippulaivatapahtuma. On meille suomalaisena peliyhtiönä kunnia olla Kuninkuusravien pääyhteistyökumppani ja syventää yhteistyötä suomalaisen suurtapahtuman kanssa.



Teivon toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth iloitsee syntyneestä sopimuksesta.

- Olen hyvin innostunut solmitusta yhteistyökumppanuussopimuksesta Veikkauksen kanssa. Kuninkuusraveissa Toto-pelit ovat pelattavissa paikan päällä Teivossa sekä digikanavissa. Veikkauksen kumppanuudet mahdollistavat myös tapahtuman mittavan TotoTV-näkyvyyden. Yhdessä Veikkauksen kanssa teemme tapahtumasta paremman kunkkarifaneille paikan päällä ja tv-lähetysten äärellä. On todella hienoa, että Toto-pelit ovat pelattavissa yhteistyön ansiosta myös Teivossa paikan päällä, Kaisa-Leena Ahlroth sanoo.



Asiakkaille tarjolla muhkeat jackpotit ja etuhintaisia VIP-lippuja perjantaille



Veikkauksen Toto-pelikohteissa on Teivon Kuninkuusravien aikana tarjolla merkittäviä jackpoteja eri pelimuodoissa. Kuninkuusravien lauantain Toto75-pelin potissa on jopa 500 000 euroa. Teivon Kuninkuusravien lauantain Toto75-peliin lisätään 200 000 euron jackpot ja sunnuntain Teivon Kuninkuusravien Toto75-peliin 100 000 euron jackpot.

- Kuninkuusravit on vuoden tärkein viikonloppu suomalaiselle raviurheilulle ja Toto-peleille. Haluamme tarjota asiakkaillemme mielenkiintoista pelattavaa silloin, kun urheilutarjonta on parhaimmillaan, Veikkauksen Juha Ahjolinna odottaa.



Veikkauksen TotoTV välittää Kuninkuusravien tapahtumat suorina ja ilmaisina lähetyksinä jokaisena kilpailupäivänä. Suora ja pidetty TotoTV:n studiolähetys tehdään paikan päältä Teivosta. Kuninkuusravien Teivossa toteutettava TotoTV-lähetys on katsottavissa Ruutu-palvelussa, Veikkauksen sovelluksessa sekä osoitteessa veikkaus.fi/toto



Kuninkuusravien pääyhteistyökumppanuuden kunniaksi Veikkauksen asiakkailla on mahdollisuus ostaa VIP-lippuja perjantaille 31.7. erikoisalennuksella 100 €/kpl (norm. 185€/kpl). Lippuja on myynnissä rajoitettu määrä Veikkauksen verkkopalvelussa.