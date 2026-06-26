Korjaus, ennakko: Hypon talouskatsaus - keskiviikkona - 1. heinäkuuta

Talous kasvaa jo, mutta kuluttajien luottamus pitää käsijarrua päällä. Kotimaan työpaikkojen kehitys ratkaisee paljon ja siihen iskevät epävarmuudet maailmalta. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen tarkastelee ennusteiden lisäksi myös kasvun ja julkisen talouden velan suhdetta.