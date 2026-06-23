Rosebudin kauppojen lavaohjelmaa heinäkuussa
26.6.2026 13:11:38 EEST | Rosebud Oy | Tiedote
Heinäkuun alku tuo Rosebudin kauppojen lavalle Helsinki-näkymiä ja maailmanluokan scifiä
Ke 1.7. klo 16.30 Rosebud Sivullinen, Kluuvi
Pentti Arajärvi: Näe Stadi (Rosebud)
Professori Pentti Arajärvi käveli kaikki Helsingin kadut päästä päähän kuvaten näkemäänsä ja kirjaten lyhyet muistot ja tunnelmat 173 kohteesta ympäri pääkaupunkiamme. Kirja paljastaa kohteita, joita ei turistioppaista löydä.
Arajärveä haastattelee toinen kaupunkikävelevä professori Teivo Teivainen.
To 9.7. klo 17 Rosebud Postitalo
Adrian Tchaikovsky: Lukinvalo (Rosebud)
Tervetuloa tapaamaan brittikirjailija Adrian Tchaikovskya ja tutustumaan uuteen suomennokseen, Lukinvaloon. Tilaisuudessa on tarjoilua ja hyvää meininkiä. Lukinvalo on ensimmäinen Tchaikovskylta suomennettu teos. Kaupassa on Tchaikovskyn tuotantoa myös alkukielellä englanniksi.
Kirjan on suomentanut J. Pekka Mäkelä. Tilaisuudessa Tchaikovskya haastattelee Iida Simes.
Tchaikovsky (s. 1972) on palkittu ja tuottelias brittikirjailija. Hän on myös Turun Finnconin kunniavieras 10.–12.7.2026.
Hänen kirjoissaan on jännityksen ja seikkailujen lisäksi huumoria ja sangen filosofisia dilemmoja. Tämä reipasotteinen kirja saa lukijan pohtimaan onko 'ihmisyys' aina väistämättä hyvä arvo. Voiko jokin hirviömäinen muu laji olla Valon puolella?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petra KakkoMyymäläpäällikkö
Sivullinen-kirjakauppa
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