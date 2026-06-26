Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 27

26.6.2026 13:45:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Viikolla 27 päällystystyöt jatkuvat valtatiellä 10 Liedossa ja alkavat kantatiellä 41 Loimaalla. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Merikarvialla.

Päällystyskalusto päällystämässä.

Viikolla 27 päällystyskohteena olevia teitä:

  • vt 10 Hakkinen – Nuolemo, Lieto (yötyö), jatkuu
  • mt 41 Virttaan varalaskupaikka, Loimaa
  • mt 6600 Pohjoinen rantatie, Merikarvia

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan. Osassa kohteista työt ajoittuvat yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824

Avainsanat

päällystyspäällystystyöt

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