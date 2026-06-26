Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt: Sähköverkon liityntäkyselyjen voimakas kasvu edellyttää tiivistä yhteistyötä ja uusia ratkaisuja
26.6.2026 13:51:32 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet yhteisen kannanoton sähkönsiirtoverkon liityntäkyselyjen voimakkaasta kasvusta, joka aiheuttaa sähköjärjestelmälle myös haasteita. Tiiviin yhteistyön myötä yhtiöt voivat oppia toisiltaan ja kehittää tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja.
Sähköverkon liityntäkyselyjen määrä on kasvanut voimakkaasti kaikissa Pohjoismaissa. Vaikka kansalliset toimintamallit eroavat toisistaan, kantaverkkoyhtiöitä yhdistävät monet yhteiset teemat. Tiivis yhteistyö on välttämätöntä, jotta yhtiöt voivat oppia toisiltaan ja kehittää tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja. Monissa muissakin Euroopan maissa energiamurros ja uusi teollinen kysyntä lisäävät sähköjärjestelmien paineita.
Kaikissa Pohjoismaissa tehdään parhaillaan toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi. Niihin kuuluvat mm. liityntäprosessien kehittäminen, hankkeiden valmiusvaatimukset, hakemusten käsittelyn tehostaminen, yhteissijoittaminen olemassa olevan verkon hyödyntämiseksi sekä verkkolaajennusten nopeuttaminen. Työtä tehdään sekä kansallisesti että tiiviissä pohjoismaisessa yhteistyössä.
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt kannustavat sidosryhmiä aktiiviseen vuoropuheluun, uusien ratkaisujen esittämiseen sekä sopeutumiseen joustavampiin käyttöoikeusmalleihin. Tiivis yhteistyö kansallisten sääntelyviranomaisten ja päättäjien kanssa on myös välttämätöntä.
Koko kannanotto englanniksi > Nordic TSOs: Strong growth in grid connection requests challenges the power system | Svenska kraftnät
Lisätiedot:
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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