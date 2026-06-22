Henriksson Chydenius-seminaarissa: Maalittaminen tulisi säätää erikseen rangaistavaksi
26.6.2026 13:42:14 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– Maalittamiseen on suhtauduttava erittäin vakavasti. Se vaarantaa demokraattisen oikeusvaltion ja yhteiskunnan toimivuutta sekä loukkaa sen uhriksi joutuvien perus- ja ihmisoikeuksia. Entisenä oikeusministerinä näen, että maalittamisen säätäminen erikseen rangaistavaksi olisi perusteltua, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henriksson puhui demokratiasta ja lehdistönvapaudesta perjantaina Kokkolassa järjestetyssä Chydenius-seminaarissa. Hän nosti puheessaan esille myös maalittamisen.
– Maalittaminen koskettaa laajasti erilaisia henkilöryhmiä, kuten viranomaisia, tuomareita ja syyttäjiä, politiikassa tai muussa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa mukana olevia, toimittajia sekä tieteen ja taiteen harjoittajia. Se on vakava ilmiö, johon on pystyttävä puuttumaan nykyistä paremmin, Henriksson sanoo.
Henrikssonin toimiessa oikeusministerinä viime hallituskaudella laiton uhkaus muutettiin virallisen syytteen alaiseksi. Oikeusministeriössä selvitettiin myös, tarvittaisiinko muutoksia rikoslainsäädäntöön juuri maalittamisen torjumiseksi.
– Arvioinnin perusteella maalittamisen säätämiselle erikseen rangaistavaksi löytyisi perusteita. Valitettavasti viime hallitusneuvotteluissa erilliskriminalisoinnille ei kuitenkaan löytynyt tukea. Oma kantani ei silti ole muuttunut. Mielestäni maalittamisen säätäminen erikseen rangaistavaksi olisi perusteltua. Toivonkin, että yhteiskunnallinen keskustelu tästä jatkuu, ja katson, että seuraavan hallituksen on puututtava tähän vakavaan ilmiöön, Henriksson päättää.
Sisäministeriö määrittelee maalittamisen ilmiöksi, ”jossa yksi tai useampi toimija kehottaa ja yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun eri tavoin, esimerkiksi lähettämällä vihaviestejä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa”, ja joka ”voi ilmetä esimerkiksi suorana tai epäsuorana uhkailuna, tai yksityiselämän tietojen esiin kaivamisena ja niiden vääristelemisenä”. Keskeistä maalittamisessa on myös, että sen tarkoituksena on vaikuttaa kohdehenkilön taustalla olevan organisaation toimintaan. Lähde: https://intermin.fi/poliisiasiat/viharikollisuus/maalittaminen
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
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