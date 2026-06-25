EU:n REACH-komitea hyväksyi lyijyhaulien käyttöä koskevan rajoitusehdotuksen

Euroopan unionin REACH-komiteassa hyväksytyn komission ehdotuksen mukaan lyijyammusrajoitukset koskevat jatkossa ainoastaan lyijyhaulien käyttöä metsästyksessä ja urheiluammunnassa. Rajoituksen ulkopuolelle jäivät kaikki lyijyluodit sekä haulikon täyteiset.

Sekä metsästystä että urheiluammuntaa koskevien rajoitusten siirtymäaika on seitsemän vuotta siitä, kun lopullinen säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Lisäksi ampumaradoilla voidaan edelleen käyttää 1,9–2,6 millimetrin lyijyhauleja, mikäli radalla on toteutettu asetuksessa vaaditut ympäristöriskien hallintatoimet. Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen kymmenen vuoden kuluttua. Mustaruutiaseet, historialliset ampuma-aseet ja niiden modernit kopiot jäävät poikkeuksen piiriin.

"Olemme tyytyväisiä siihen, että monet keskeisistä tavoitteistamme toteutuivat, mutta ehdotus ei ole kaikilta osin täydellinen. Komissio ei lopulta hyväksynyt esitystämme haulikkoradoille soveltuvista vaihtoehtoisista riskinhallintatoimista eikä poikkeusta lyijyhaulien käyttöön toiminnallisissa ampumalajeissa", kertoo Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Seuraavaksi ehdotus siirtyy oikeudellisen tarkastuksen jälkeen Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Tämä niin sanottu scrutiny-vaihe tarkoittaa parlamentin ja neuvoston valvontaoikeutta ennen säädöksen lopullista hyväksymistä. Vaiheen on määrä kestää kolme kuukautta, joten asian käsittely jatkuu syys–lokakuulle.

"Olemme tehneet pitkäjänteistä vaikuttamistyötä lyijyammusrajoitusten parissa jo kymmenen vuoden ajan. Keskeisiä tavoitteitamme ovat olleet lyijyluotien käytön turvaaminen ampumaradoilla, kokovaippaluotien ja pienten kaliiperien lyijyluotien käytön säilyminen metsästyksessä sekä riittävän pitkät siirtymäajat. Näissä tavoitteissa onnistuimme hyvin, ja lopullinen esitys on metsästäjien ja ampumaurheilun kannalta selvästi parempi kuin valmistelun alkuvaiheessa esitetty totaalikielto lyijyhauleille ja lyijyluodeille", Partanen toteaa.