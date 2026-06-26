SDP:n Haatainen: Ministeri Rydman kävelee eduskunnan budjettipäätösten ylitse
26.6.2026 13:48:43 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen paheksuu ministeri Rydmanin toimintaa sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskeneissa päätöksissä. Ministeri hylkäsi puolet esityksistä, jotka perustuivat tieteelliseen ja hakukriteerien mukaiseen arviointiin.
– Eduskunta on päättänyt budjetissa rahoituksesta, joka kohdistetaan sosiaalityön tutkimukseen. Eduskunnan on voitava luottaa siihen, että päätösten toimeenpanossa noudatetaan eduskunnan tahtoa. Ministerin tehtävänä on toimeenpanna eduskunnan tahto eikä sooloilla ja kävellä eduskunnan vallan yli, Haatainen toteaa.
– Ministeri on vasta jälkikäteen ilmoittanut omista painotuksistaan, joiden perusteella hän on hyväksynyt vain osan hankkeista. Näitä painotuksia ei kuitenkaan ole mainittu hakuilmoituksessa, joihin pohjautuen tutkimushakemuksia on tehty. Tällainen toiminta poikkeuksellista ja rapauttaa luottamusta päätöksentekoon. Jos tutkimusta halutaan painottaa johonkin suuntaan, se pitää kertoa etukäteen, jotta eri hankkeilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hakea rahoitusta, Haatainen painottaa.
Sivistysvaliokunnan puheenjohtajana Haatainen on huolissaan siitä, että menettely myös kaventaa tutkimuksen roolia ja sosiaalityön tietopohjaa. Eduskunta on nimenomaan halunnut huolehtia myös sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta.
– Eduskunnan on saatava pikimmiten tieto siitä, millä perusteilla ja mitä tutkimushankkeita on hyllytetty ministeri Rydmanin omapäisillä, hyvän hallintotavan vastaisilla päätöksillä, Haatainen vaatii.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
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