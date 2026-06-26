SDP:n Haatainen: Ministeri Rydman kävelee eduskunnan budjettipäätösten ylitse

– Ministeri on vasta jälkikäteen ilmoittanut omista painotuksistaan, joiden perusteella hän on hyväksynyt vain osan hankkeista. Näitä painotuksia ei kuitenkaan ole mainittu hakuilmoituksessa, joihin pohjautuen tutkimushakemuksia on tehty. Tällainen toiminta poikkeuksellista ja rapauttaa luottamusta päätöksentekoon. Jos tutkimusta halutaan painottaa johonkin suuntaan, se pitää kertoa etukäteen, jotta eri hankkeilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hakea rahoitusta, Haatainen painottaa.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajana Haatainen on huolissaan siitä, että menettely myös kaventaa tutkimuksen roolia ja sosiaalityön tietopohjaa. Eduskunta on nimenomaan halunnut huolehtia myös sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta.

– Eduskunnan on saatava pikimmiten tieto siitä, millä perusteilla ja mitä tutkimushankkeita on hyllytetty ministeri Rydmanin omapäisillä, hyvän hallintotavan vastaisilla päätöksillä, Haatainen vaatii.