Cervi vahvistaa asemaansa Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla – Avento liittyy osaksi valtakunnallista olosuhdetekniikan verkostoa

Vuonna 1985 perustettu Avento Oy tunnetaan erityisesti sisäilma- ja ilmanvaihtopalveluiden asiantuntijana. Yritys tarjoaa ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia, huoltoja, mittaus- ja säätöpalveluita sekä energiasaneerauksia ja puhallinsaneerauksia yrityksille, taloyhtiöille ja julkisille toimijoille. Avento Oy työllistää noin 16 alan ammattilaista.

Yritys tunnetaan pitkäaikaisista asiakassuhteistaan, ketterästä toimintatavastaan sekä määrätietoisesta panostuksestaan henkilöstön osaamiseen, selkeisiin toimintatapoihin ja laadukkaaseen asiakastyöhön. Vaikka Avento on vahvasti juurtunut Etelä-Pohjanmaalle, sillä on pitkä kokemus myös valtakunnallisista projekteista ja yhteistyöverkostoista.

Yrityskauppa tukee Cervin strategiaa rakentaa palveluverkostoa, jossa paikallinen osaaminen yhdistyy valtakunnalliseen palvelukykyyn.

Aventon ja Cervin tarinoissa on paljon yhteistä. Molemmat yritykset ovat rakentaneet toimintansa ilmanvaihdon ja sisäolosuhteiden asiantuntijoina, ja Cervi on vuosien saatossa laajentanut palvelunsa kattamaan myös kylmätekniikan, viilennyksen, energiaratkaisut ja eristyspalvelut. Yhteinen arvopohja ja toimintatapa tekivät Aventosta Cerville luontevan kumppanin.

– Avento on rakentanut vahvan maineen pitkäaikaisilla asiakassuhteilla, osaavaan henkilöstöön panostamalla ja korkealla palvelun laadulla. Juuri tällaiset paikalliset huippuosaajat muodostavat perustan Cervin valtakunnalliselle verkostolle. Samalla Seinäjoen ja Vaasan toimipisteet vahvistavat palvelukykyämme Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, sanoo Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin.

Kauppa laajentaa Cervin alueellista läsnäoloa ja vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia palvella asiakkaita entistä kattavammin.

– Haluamme kasvaa alueellisesti yhdessä paikallisten osaajien kanssa. Avento tuntee alueen asiakkaat, toimintaympäristön ja tarpeet erinomaisesti. Samalla Cervin valtakunnallinen verkosto ja laajempi palvelutarjonta tuovat uusia mahdollisuuksia niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.

Avento Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Hautaluoma näkee yhteistyössä merkittäviä mahdollisuuksia yrityksen tulevaisuudelle.

– Cerviin liittyminen antaa meille mahdollisuuden kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja tarjota asiakkaillemme entistä laajemmat palvelut sekä valtakunnallisen verkoston tuen. Meille on tärkeää, että paikallinen toimintatapamme, asiakasläheisyys ja korkea palvelun laatu säilyvät myös jatkossa. Samalla henkilöstöllemme avautuu esimerkiksi uusia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan osana kasvavaa konsernia, Hautaluoma kertoo.

Yrityskaupan myötä Avento Oy jatkaa toimintaansa tutulla henkilöstöllä osana Cervi-konsernia.

Lisätiedot:

Jarno Hacklin, toimitusjohtaja, Cervi

p. 040 864 4401

jarno.hacklin@cervi.fi

Tuomas Hautaluoma, toimitusjohtaja, Avento Oy

p. 050 095 1278

tuomas@avento.fi