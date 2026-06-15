Nelipyörä Oy

Sähköautojen kauppa kiihtyy – vaihtoehtoja nyt joka hintaluokassa

29.6.2026 10:15:00 EEST | Nelipyörä Oy | Tiedote

Jaa

Sähköautojen kauppa käy Suomessa nyt vilkkaasti, ja tarjonta on monipuolisempaa kuin koskaan aiemmin. Nelipyörässä uusien autojen kaupasta jo yli puolet on täyssähköautoja ja myös käytettyjen sähköautojen kauppa on rajussa kasvussa.

Nelipyörä Oy:ssä sähköautojen kauppa on käynyt alkuvuonna erittäin hyvin. Uusista autoista enemmistö on jo täyssähköautoja, mutta erityisen suurta kasvu on ollut käytettyjen sähköautojen kaupassa: niiden myynti on Nelipyörässä kasvanut tänä vuonna peräti 173 prosenttia, kun koko markkinassa kasvu on 56,6 prosenttia.

"Sähköautot eivät ole enää vain edelläkävijöiden valinta, vaan niistä on tullut kansanautoja", myyntijohtaja Thomas Ljunggren kertoo.

Nelipyörän sähköautovalikoima on poikkeuksellisen laaja, mikä näkyy luonnollisesti myyntiluvuissa.

"Meillä on kattavat sähköautomallistot edustamiltamme merkeiltä ja tarjolla tuoreita vaihtoautoja. Meidän osaltamme se on suurin syy kasvuun. Myös polttoaineiden hinnan nousu on vaikuttanut sähköautojen myyntiin."

Sähköautot nyt kaikkien ulottuvilla

Sähköautoissa on tarjolla aiempaa enemmän malleja eri kokoluokissa ja tätä kautta yhä useammalle sopivia hintoja. Erityisesti noin 30 000 euron ympärille asettuvaan hintaluokkaan on tullut runsaasti uusia vaihtoehtoja muun muassa Skodalta, Kialta, Fordilta, Hyundailta ja Peugeotilta.

"25 000–30 000 eurolla saa hyvän käytetyn tai pienemmän kokoluokan uuden sähköauton, joka sopii mainiosti vaikkapa perheen kakkosautoksi. Monet mallit ovat yllättävän tilavia, ja tavaratilaakin on hyvin", Ljunggren toteaa.

Käytettyjä sähköautoja tulee yhä enemmän tarjolle vaihtoautoina ja niiden hinnat ovat tasolla, joka mahdollistaa sähköauton hankinnan yhä useammalle.

Osaava henkilökunta auttaa sähköautoilun alkuun

Sähköauton ostaminen on monelle uusi kokemus, ja siksi osaava asiakaspalvelu on tärkeässä roolissa. Nelipyörän myyjät ovat kouluttautuneet sähköautoihin ja tuntevat muun muassa merkkikohtaiset sovellukset, jotka ovat olennaisessa osassa auton käyttöä.

"Meillä on valtakunnan ykkösmyyjiä eri merkeillä. Asiakas saa meiltä opastusta kaikkeen, mitä sähköautoiluun liittyy. Osaavat myyjät auttavat myös auton valinnassa niin, että jokaiselle löytyy varmasti sopiva auto", Ljunggren sanoo.

Kuntotarkastus antaa varmuutta

Moni sähköautoilua harkitseva pohtii edelleen akun laatua ja suorituskykyä sekä lataamisen sujuvuutta. Nelipyörässä kaikki vaihtoautot käyvät läpi perusteellisen kuntotarkastuksen. Lisäksi sähköautoista tarkastetaan auton alusta ja akuston kotelo sekä tehdään SoH-testi (State of Health), jonka avulla selvitetään akun kunto.

"Latausverkosto on puolestaan Suomessa, Norjan ja Tanskan ohella maailman parhaita. Ihmiset ovat jo omaksuneet, että matkanteko vaatii hieman suunnittelua. Esimerkiksi ABC-latausasemat ovat hyvillä sijainneilla kaupungeissa ja valtateiden varsilla, mikä helpottaa suunnittelua ja matkantekoa", Ljunggren painottaa.

Paras sesonki käsillä

Uusien sähköautojen toimitusajat ovat normalisoituneet. Nelipyörällä on käytettyjä autoja hyvin varastossa ja niitä tulee tarjolle lisää tasaisella tahdilla.

"Juhannuksesta alkaen vaihtoautoissa alkaa paras sesonkiaika. Ihmiset ovat kesälomilla, joten nyt on hyvä aika suunnata autokaupoille", Ljunggren muistuttaa.

Avainsanat

sähköautotnelipyörä

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Nelipyörä on paikallisesti tunnettu vahva autoalan ketju, jolla on tukeva jalansija usealla paikkakunnalla. Nelipyörästä saat suosituimmat merkit: Skoda, Ford, Kia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Hyundai, Renault, Dacia, Suzuki, Isuzu ja Subaru sekä valtuutetun merkkihuollon aina ajantasaiset palvelut.  

Nelipyörä on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama autokauppojen ketju, joten S-Etukortilla Bonusta ja maksutapaetua kertyy muun muassa huolloista, varaosista ja tarvikkeista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelipyörä Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye