100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista saa uuden elämän ravintolan tarjottimina – yhtiö julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa
30.6.2026 08:00:00 EEST | Hesburger | Tiedote
Raportointivuoden 2025 aikana Hesburger jatkoi määrätietoista työtä kasvipohjaisten vaihtoehtojen, uusiutuvan energian, kiertotalouden, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden kehittämiseksi. Eräs yhtiön tavoitteista on materiaalien uudelleenkäytön lisääminen. Vuonna 2025 100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista kierrätettiin tarjottimiksi ja käytetyistä työvaatteista valmistettiin terassipöytiä ravintoloihin.
Hesburger on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, jossa avataan yhtiön vastuullisuustyötä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Vastuullisuusraportti perustuu Burger-In Oy -konsernin vuoden 2025 tietoihin ja EU:n CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -kestävyysraportoinnin viitekehykseen. Raportointi ei ole Hesburgerille pakollista, mutta yhtiö halusi koota vastuullisuustyönsä nyt ensimmäistä kertaa yhteen raporttiin.
– Julkaisemme raportin vapaaehtoisesti, koska haluamme kertoa vastuullisuustyöstämme avoimesti ja kattavasti. Raportti auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita ja seuraamaan, miten vastuullisuustavoitteemme etenevät käytännössä, sanoo Hesburgerin kansainvälinen vastuullisuuspäällikkö Eeva Mäki.
31 000 rikkinäisestä kuljetuslaatikosta syntynyt jo 175 000 tarjotinta
Vuonna 2024 toteutetun sidosryhmäkuulemisen perusteella keskeiset sidosryhmät toivovat Hesburgerilta lisää läpinäkyvyyttä muun muassa viestinnässä, päästöjen vähentämisessä, ruokahävikin minimoinnissa sekä kasviproteiinipohjaisten tuotteiden edistämisessä.
– Yhteydenpito asiakkaiden, henkilöstön, tavarantoimittajien, viranomaisten sekä paikallisyhteisöjen kanssa on meille erittäin tärkeää. Sidosryhmien näkemykset auttavat kehittämään konsernimme liiketoimintaa sekä tunnistamaan siihen liittyviä olennaisia vastuullisuusteemoja, Mäki sanoo.
Hesburger on kasvattanut kasvipohjaisten tuotteidensa valikoimaa aktiivisesti vuodesta 2019 lähtien, ottanut käyttöön ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja sekä asettanut useita resurssien käyttöön sekä kiertotalouteen liittyviä tavoitteita. Yksi näistä on materiaalien uudelleenkäyttö. Raportointivuoden 2025 aikana 100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista kierrätettiin ja niistä valmistettiin tarjottimia ravintoloihin.
– Ajatus syntyi, kun pohdimme, miten voisimme paremmin käyttää hyödyksi aiemmin jätteeksi päätynyttä materiaalia. Nyt 31 000 laatikosta on syntynyt jo noin 175 000 tarjotinta, ja ne on havaittu ravintolakäytössä toimiviksi, Mäki kertoo.
Työvaatteet pysyvät kierrossa
Uudelleenkäyttö näkyy myös ravintoloiden kalustuksessa. Käytetyistä työvaatteista valmistuu ravintoloihin terassipöytiä sekä uusia työvaatteita. Työntekijöiden työvaatteiden valmistuksessa hyödynnetään vanhojen työvaatteiden lisäksi kierrätysmuovipulloista saatua polyesteriä.
– Työvaatteiden uusiokäyttö on hyvä esimerkki siitä, miten voimme vähentää jätettä käytännössä. T-paitamme ja lämpötakkimme valmistetaan tekstiiliteollisuuden puhtaasta leikkuujätteestä, joka muuten päätyisi hukkaan. Tällainen materiaali kuluttaa 99 % vähemmän vettä ja sen hiilidioksidipäästöt ovat noin puolet pienemmät kuin vastaavilla neitseellisestä materiaalista valmistetuilla työvaatteilla, Mäki sanoo.
Päästöjä pyritään vähentämään uudelleenkäytön lisäksi jätteiden lajittelulla. Vuonna 2025 42 ravintolassa oli mahdollista lajitella asiakaspuolella jätteet kattavasti eri jätelajeihin. Tavoitteena on laajentaa tämä koskemaan 70 ravintolaa vuoteen 2035 mennessä ja nostaa ravintolatoimipisteiden kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
– Vastuullisuustyö on meillä osa päivittäistä liiketoimintaa. Ensimmäinen raportti antaa meille hyvän lähtötason, jonka pohjalta voimme kehittää toimintaamme entistä vastuullisemmaksi tulevina vuosina, Mäki sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hesburger
Hesburgerin saamien kesätyöhakemusten määrä rikkoi aiemmat ennätykset – lähes 27 000 hakijaa17.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Hesburgerin kesärekrytointi keräsi tänä vuonna ennätysmäärän hakemuksia: ketju sai yhteensä 26 829 kesätyöhakemusta. Luku lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna (2025: 14 066). Hakijoiden määrä kasvoi voimakkaasti ja myös avoimia kesätyöpaikkoja oli aiempaa enemmän.
Hesburger maksaa opiskelijoille ja nuorille samaa palkkaa kuin aikuisille9.6.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Hesburger on julkaissut ketjun omissa ravintoloissa työskentelevien naisten ja miesten keskimääräiset palkat ja palkkaerot jo vuodesta 2023 lähtien. Yli yhdeksän kymmenestä työntekijästä kokee palkkatasa-arvon toteutuvan työpaikallaan.
Koululiikuntakilpailu Hese-kisat uudistui – Tuplavoitto Tampereelle20.5.2026 14:04:29 EEST | Tiedote
Koululaisten yleisurheilukilpailun, Hese-kisojen, voittoon ylsivät Sammon koulu ja Harjun koulu Tampereelta. Kisoihin osallistuivat ensimmäistä kertaa myös nuoremmat, 3.–4.-luokkalaiset, ja heti heitä oli jo kolmasosa osallistujista.
Kymmenes Döner HeseKebab® & Gyros -ravintola avautui Turussa13.5.2026 11:37:46 EEST | Tiedote
Turun Länsikeskuksessa Citymarketin yhteydessä toimiva Hesburger-ravintola avaa ovensa uudistettuna 13. toukokuuta.
Hesburger ottaa Huhtamäen uudet kuitukannet käyttöön juomamukeissaan6.5.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Hesburger vaihtaa juomien kannet Huhtamäen uusiin kuitukansiin. Siirtymä muovisista kansista kuitupohjaisiin vähentää 41 000 kg muovia vuositasolla mitattuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme