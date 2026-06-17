100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista saa uuden elämän ravintolan tarjottimina – yhtiö julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa

Hesburger on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, jossa avataan yhtiön vastuullisuustyötä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmista. Vastuullisuusraportti perustuu Burger-In Oy -konsernin vuoden 2025 tietoihin ja EU:n CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -kestävyysraportoinnin viitekehykseen. Raportointi ei ole Hesburgerille pakollista, mutta yhtiö halusi koota vastuullisuustyönsä nyt ensimmäistä kertaa yhteen raporttiin.

– Julkaisemme raportin vapaaehtoisesti, koska haluamme kertoa vastuullisuustyöstämme avoimesti ja kattavasti. Raportti auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita ja seuraamaan, miten vastuullisuustavoitteemme etenevät käytännössä, sanoo Hesburgerin kansainvälinen vastuullisuuspäällikkö Eeva Mäki.

31 000 rikkinäisestä kuljetuslaatikosta syntynyt jo 175 000 tarjotinta

Vuonna 2024 toteutetun sidosryhmäkuulemisen perusteella keskeiset sidosryhmät toivovat Hesburgerilta lisää läpinäkyvyyttä muun muassa viestinnässä, päästöjen vähentämisessä, ruokahävikin minimoinnissa sekä kasviproteiinipohjaisten tuotteiden edistämisessä.

– Yhteydenpito asiakkaiden, henkilöstön, tavarantoimittajien, viranomaisten sekä paikallisyhteisöjen kanssa on meille erittäin tärkeää. Sidosryhmien näkemykset auttavat kehittämään konsernimme liiketoimintaa sekä tunnistamaan siihen liittyviä olennaisia vastuullisuusteemoja, Mäki sanoo.

Hesburger on kasvattanut kasvipohjaisten tuotteidensa valikoimaa aktiivisesti vuodesta 2019 lähtien, ottanut käyttöön ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja sekä asettanut useita resurssien käyttöön sekä kiertotalouteen liittyviä tavoitteita. Yksi näistä on materiaalien uudelleenkäyttö. Raportointivuoden 2025 aikana 100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista kierrätettiin ja niistä valmistettiin tarjottimia ravintoloihin.

– Ajatus syntyi, kun pohdimme, miten voisimme paremmin käyttää hyödyksi aiemmin jätteeksi päätynyttä materiaalia. Nyt 31 000 laatikosta on syntynyt jo noin 175 000 tarjotinta, ja ne on havaittu ravintolakäytössä toimiviksi, Mäki kertoo.

Työvaatteet pysyvät kierrossa

Uudelleenkäyttö näkyy myös ravintoloiden kalustuksessa. Käytetyistä työvaatteista valmistuu ravintoloihin terassipöytiä sekä uusia työvaatteita. Työntekijöiden työvaatteiden valmistuksessa hyödynnetään vanhojen työvaatteiden lisäksi kierrätysmuovipulloista saatua polyesteriä.

– Työvaatteiden uusiokäyttö on hyvä esimerkki siitä, miten voimme vähentää jätettä käytännössä. T-paitamme ja lämpötakkimme valmistetaan tekstiiliteollisuuden puhtaasta leikkuujätteestä, joka muuten päätyisi hukkaan. Tällainen materiaali kuluttaa 99 % vähemmän vettä ja sen hiilidioksidipäästöt ovat noin puolet pienemmät kuin vastaavilla neitseellisestä materiaalista valmistetuilla työvaatteilla, Mäki sanoo.

Päästöjä pyritään vähentämään uudelleenkäytön lisäksi jätteiden lajittelulla. Vuonna 2025 42 ravintolassa oli mahdollista lajitella asiakaspuolella jätteet kattavasti eri jätelajeihin. Tavoitteena on laajentaa tämä koskemaan 70 ravintolaa vuoteen 2035 mennessä ja nostaa ravintolatoimipisteiden kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Vastuullisuustyö on meillä osa päivittäistä liiketoimintaa. Ensimmäinen raportti antaa meille hyvän lähtötason, jonka pohjalta voimme kehittää toimintaamme entistä vastuullisemmaksi tulevina vuosina, Mäki sanoo.