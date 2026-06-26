Maatalousväkeä saapuu Farmariin ympäri Suomen
26.6.2026 18:01:00 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote
Farmari-maatalousnäyttelyn toista päivää vietettiin aurinkoisessa säässä. Väkeä valui porteista sisälle tasaisesti koko päivän.
Farmarin kakkospäivässä väkeä riitti hyvin koko laajalle tapahtuma-alueelle. Kävijöitä perjantaina oli 18 000. Maatalousyrittäjät ympäri Suomen olivat lähteneet hyvin tapahtumaan, kuten myös perheet useamman sukupolven voimin. Farmari on avoinna vielä lauantaina 27.6.2026.
Sukutilatunnuksia
Kymmenelle tilalle luovutettiin Farmarissa sukutilakunniakirja. Sukutilakunniakirjan saa tila, joka on ollut saman suvun hallussa vähintään 200 vuotta. Sukutilakunniakirja on julkinen tunnustus samaa tilaa hallinneille suvuille pitkäjänteisestä työstä ja myös osaamisesta pitää tila elinkelpoisena siirtymään aina seuraavalle sukupolvelle.
Palkinto
Maistuva maaseutu-kilpailun voittajat palkittiin Farmarissa. Pellossa ja Kittilässä toimiva kala- ja matkailualan yritys JK-tuotanto voitti valtakunnallisen Maistuva maaseutuyritys -kilpailun. Kunniamaininnan saivat Metsäpellon Mansikat Suonenjoelta ja Koskenkorvan Trahteeri Ilmajoelta. Lisäksi palkittiin myös maakunnalliset yrityksiä tunnustuspalkinnoilla.
Farmari 2028
Perjantaina julkistettiin seuraava Farmari-paikkakunta. Joka toinen vuosi eri puolilla Suomea järjestettävä Farmari on Jyväskylässä 29.6.–1.7.2028 Killerin alueella. Valtakunnallinen maatalousnäyttely on järjestetty Jyväskylässä edellisen kerran vuonna 1987. Tapahtuma jatkaa alueen pitkää perinnettä merkittävien maatalousalan näyttelyiden järjestämispaikkana.
Farmarin järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, joka on ProAgria-keskusten omistama tapahtumayhtiö. Tapahtuma esittelee maa- ja metsätalousalan uusimpia ratkaisuja, teknologiaa ja innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa kohtaamispaikan alan ammattilaisille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.
Yhteyshenkilöt
Henri HonkalaNäyttelytoiminnan johtajaProAgria Tapahtumat OyPuh:040 827 7100henri.honkala@proagria.fi
Kirsi Ylitalonäyttelypäällikkö/Farmari 2026Puh:040 1964 434kirsi.varila@proagria.fi
Miia Lenkkeri-Tamminenviestintäpäällikkö/Farmari 2026Puh:0400159118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
Niina LampinenProAgria Tapahtumat OyPuh:043 826 7291niina.lampinen@proagria.fi
Linkit
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
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