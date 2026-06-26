ProAgria Tapahtumat Oy

Maatalousväkeä saapuu Farmariin ympäri Suomen

26.6.2026 18:01:00 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote

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Farmari-maatalousnäyttelyn toista päivää vietettiin aurinkoisessa säässä. Väkeä valui porteista sisälle tasaisesti koko päivän. 

Nainen ja lehmä kotieläinkentällä.
Kotieläinkentän karjanäyttelyssä on kisattu ja esitelty karjaa. Farmarin kuvapankki

Farmarin kakkospäivässä väkeä riitti hyvin koko laajalle tapahtuma-alueelle. Kävijöitä perjantaina oli 18 000. Maatalousyrittäjät ympäri Suomen olivat lähteneet hyvin tapahtumaan, kuten myös perheet useamman sukupolven voimin.  Farmari on avoinna vielä lauantaina 27.6.2026. 

Sukutilatunnuksia

Kymmenelle tilalle luovutettiin Farmarissa sukutilakunniakirja. Sukutilakunniakirjan saa tila, joka on ollut saman suvun hallussa vähintään 200 vuotta. Sukutilakunniakirja on julkinen tunnustus samaa tilaa hallinneille suvuille pitkäjänteisestä työstä ja myös osaamisesta pitää tila elinkelpoisena siirtymään aina seuraavalle sukupolvelle. 

Palkinto

Maistuva maaseutu-kilpailun voittajat palkittiin Farmarissa. Pellossa ja Kittilässä toimiva kala- ja matkailualan yritys JK-tuotanto voitti valtakunnallisen Maistuva maaseutuyritys -kilpailun. Kunniamaininnan saivat Metsäpellon Mansikat Suonenjoelta ja Koskenkorvan Trahteeri Ilmajoelta. Lisäksi palkittiin myös maakunnalliset yrityksiä tunnustuspalkinnoilla. 

Farmari 2028

Perjantaina julkistettiin seuraava Farmari-paikkakunta. Joka toinen vuosi eri puolilla Suomea järjestettävä Farmari on Jyväskylässä  29.6.–1.7.2028 Killerin alueella. Valtakunnallinen maatalousnäyttely on järjestetty Jyväskylässä edellisen kerran vuonna 1987. Tapahtuma jatkaa alueen pitkää perinnettä merkittävien maatalousalan näyttelyiden järjestämispaikkana.

Farmarin järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, joka on ProAgria-keskusten omistama tapahtumayhtiö. Tapahtuma esittelee maa- ja metsätalousalan uusimpia ratkaisuja, teknologiaa ja innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa kohtaamispaikan alan ammattilaisille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.

Yhteyshenkilöt

Linkit

ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.

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