Maatalousväkeä saapuu Farmariin ympäri Suomen

Farmarin kakkospäivässä väkeä riitti hyvin koko laajalle tapahtuma-alueelle. Kävijöitä perjantaina oli 18 000. Maatalousyrittäjät ympäri Suomen olivat lähteneet hyvin tapahtumaan, kuten myös perheet useamman sukupolven voimin. Farmari on avoinna vielä lauantaina 27.6.2026.

Sukutilatunnuksia

Kymmenelle tilalle luovutettiin Farmarissa sukutilakunniakirja. Sukutilakunniakirjan saa tila, joka on ollut saman suvun hallussa vähintään 200 vuotta. Sukutilakunniakirja on julkinen tunnustus samaa tilaa hallinneille suvuille pitkäjänteisestä työstä ja myös osaamisesta pitää tila elinkelpoisena siirtymään aina seuraavalle sukupolvelle.

Palkinto

Maistuva maaseutu-kilpailun voittajat palkittiin Farmarissa. Pellossa ja Kittilässä toimiva kala- ja matkailualan yritys JK-tuotanto voitti valtakunnallisen Maistuva maaseutuyritys -kilpailun. Kunniamaininnan saivat Metsäpellon Mansikat Suonenjoelta ja Koskenkorvan Trahteeri Ilmajoelta. Lisäksi palkittiin myös maakunnalliset yrityksiä tunnustuspalkinnoilla.

Farmari 2028

Perjantaina julkistettiin seuraava Farmari-paikkakunta. Joka toinen vuosi eri puolilla Suomea järjestettävä Farmari on Jyväskylässä 29.6.–1.7.2028 Killerin alueella. Valtakunnallinen maatalousnäyttely on järjestetty Jyväskylässä edellisen kerran vuonna 1987. Tapahtuma jatkaa alueen pitkää perinnettä merkittävien maatalousalan näyttelyiden järjestämispaikkana.

Farmarin järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, joka on ProAgria-keskusten omistama tapahtumayhtiö. Tapahtuma esittelee maa- ja metsätalousalan uusimpia ratkaisuja, teknologiaa ja innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa kohtaamispaikan alan ammattilaisille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.