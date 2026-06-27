Kokoomuksen Vestmanin lakialoitteelle datakeskusten tiukoista ehdoista yli 100 kansanedustajan tuki

Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Heikki Vestmanin lakialoite datakeskuksille asetettavista tiukoista sähköntuotantoa koskevista ehdoista on kerännyt poikkeuksellisen yli 100 kansanedustajan allekirjoituksen rajan. Lakialoitteessa vaaditaan tiukkoja ehtoja datakeskuksille.

”Datakeskusten on katettava sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen mukaan sähköverkkoyhtiö ei saisi liittää suurta datakeskusta sähköverkkoon ennen kuin tällä on tehontarvettaan vastaavasti nopeasti käynnistyvää säätövoimakapasiteettia tai kulutusjoustoa sekä vuosikulutustaan vastaavasti uutta sähköntuotantoa, kuten tuuli- tai ydinvoimaa. Näillä vaatimuksilla estettäisiin sähkön hinnan raju nousu ja tehopulatilanteet”, Vestman kertoo.

Vestmanin mukaan datakeskukset ovat mahdollisuus Suomen taloudelle, koska ne tarkoittavat investointeja ja tuovat uusia työpaikkoja. Datakeskusten ovat kuitenkin sähkösyöppöjä, jotka nostavat sähkön hintaa, jos uutta sähköntuotantoa ei synny samanaikaisesti.

”Kysymys on yksinkertainen: kuka lopulta maksaa datakeskusten sähkönkulutuksen? Jos datakeskukset sitovat nykyisen sähköntuotannon omaan käyttöönsä vuosiksi, sähkön hinnannousun maksavat suomalaiset kodit ja yritykset. Uutta sähköntuotantoa kyllä rakennetaan kysynnän kasvaessa, mutta siihen menee vuosia. Sitä odotellessa suomalaisten sähkölasku kasvaa ja kansantalous kärsii. Siksi datakeskuksilta on edellytettävä, että ne tuovat mukanaan uuden sähköntuotannon ja sähköjärjestelmään joustoa”, Vestman avaa.

Vestmanin aloitteen mallina on ollut Irlannissa vuoden alussa voimaan tullut regulaatio, jolla vaaditaan datakeskuksilta muun muassa sähköntuotannon lisäisyyttä sekä omaa säätövoimaa. Vestmanin mukaan esimerkiksi Energiateollisuus ry on yrittänyt torjua Irlannin mallin epäuskottavilla argumenteilla.

”Etujärjestöt ovat vastustaneet lakialoitetta sillä perusteella, että Suomi eroaa Irlannista: Irlannissa sähkö on Euroopan kalleinta. Mutta sähköhän on Irlannissa kalleinta osaltaan juuri rajusti nousseen datakeskusten sähkönkulutuksen vuoksi. Ikään kuin Suomen pitäisi ensin tumput suorina odottaa, että sähkön hinta nousee ennen kuin jotain tehdään. Ei tietenkään pidä! Tarkoitus on nimenomaan estää sähkön hinnan nousu – vaikka kaikki sähköyhtiöt eivät tätä toivoisikaan”, Vestman toteaa.

Lakialoite on saanut vankan tuen yli hallitus-oppositio-rajan. Vestmanin mukaan huoli suomalaisen sähkönkäyttäjän tilanteesta on eduskunnassa laajasti jaettu.

”Kiitän suomalaisten kotien ja yritysten puolesta edustajakollegoitani tuesta lakialoitteelle. Se on saanut allekirjoituksia kaikista eduskuntapuolueista. Suomalaisten sähkönkäyttäjien asia on eduskunnassa yhteinen. Sähkö on välttämättömyyshyödyke ja sen pitää olla kohtuuhintaista. Tämä on koko kansantalouden etu”, Vestman sanoo.

Eduskunnan enemmistön tuki lakialoitteelle tarkoittaa, että mietintövaliokunta eli talousvaliokunta ottaa lakialoitteen seuraavaksi käsittelyyn.