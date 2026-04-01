Vallilan ala-asteen perusparannus valmistui tavoiteaikataulussa – syyslukukausi alkaa uusissa tiloissa

Perusparannettu Vallilan ala-aste on luovutettu vuokralaiselle Helsingin kaupungille tänään. Koulurakennuksen omistaja, yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö toteutti kiinteistössä kattavan perusparannuksen, joka valmistui kesäkuussa. Koulun uusi lukuvuosi alkaa uudistetuissa tiloissa tavoiteaikataulun mukaisesti.

Tammikuussa 2025 alkaneessa perusparannuksessa koulun sisätilat uudistettiin kauttaaltaan: rakenteita korjattiin, pinnat uusittiin ja koko talotekniikka uudistettiin. Piha rakennettiin pintarakenteiltaan uudelleen, ja pihan leikkivälineet uusittiin. Lisäksi uusittiin vesikatto ja rakennus liitettiin maalämpöön. Koulusta tehtiin myös esteetön.

Lähes 125-vuotiaan rakennuksen laaja korjausaste yhdistettynä historiallisiin näkökohtiin toi oman mausteensa, kertoo Hemsön rakennuttajapäällikkö Heini Jokinen.

”Vallilan ala-aste on rakennuksena aivan erityinen, ja siksi hanke oli erittäin mielenkiintoinen. Korjaushankkeissa tulee aina vastaan jotakin yllättävää, mutta tässä hankkeessa yllätykset olivat lopulta pieniä ja hanke eteni sujuvasti. Lopputulos on tyylikäs ja laadukas”, Jokinen sanoo.

Vallilan ala-asteen rehtori Jouni Koponen on erityisen tyytyväinen uudistettuun piha-alueeseen.

”Hiekkakenttämäistä pihaa ei ollut parannettu vuosikausiin, ja vaikka koulun vieressä on isoja teitä, pihallamme ei ollut aitoja. Hemsö osallisti oppilaitamme hienosti pihan toiminnallisuuksien suunnitteluun. Nyt piha kutsuu leikkiin – ja on huomattavasti turvallisempi”, Koponen sanoo.

Hemsö investoi hankkeeseen yli 15 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaislaajuus oli noin 3 600 neliömetriä. Pääurakoitsija oli Rakennus Oy Antti J. Ahola.

Alkuperäistä historiaa kunnioittaen

Vuonna 1902 valmistunut Vallilan ala-aste on Helsingin vanhin edelleen samassa rakennuksessa toimiva koulu. Koulurakennus ja vuonna 1935 valmistunut siipiosa oli peruskorjattu edellisen kerran noin 50 vuotta sitten.

Nyt valmistuneessa perusparannuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kulttuurihistoriallisesti arvokas koulu korjattiin vanhaa kunnioittaen. Helsingin kaupunginmuseo oli tiiviisti mukana sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

”Se, että remontti vihdoin tehtiin, oli meille iso helpotus. Odotamme malttamattomina, että pääsemme aloittamaan uuden lukuvuoden meille rakkaassa ja tutussa rakennuksessa, joka on korjattu pieteetillä nykyopetuksen tarpeisiin sopivaksi”, rehtori Koponen sanoo.

Helsingin kaupunki kilpailutti Vallilan ala-asteen perusparannuksen vuokrahankkeena syksyllä 2023. Kaupunki pilotoi kohteessa vuokramallin toimivuutta tilanteessa, jossa kaupungin koulutiloihin tehdään perusparannus. Hemsö voitti tarjouskilpailun ja osti koulurakennuksen Helsingiltä joulukuussa 2024.

Rakennus on Hemsön viides oppilaitoskohde Helsingin kaupungille. Yhteensä Hemsö omistaa noin 170 000 neliötä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kiinteistöjä Suomessa.

Fakta: Vallilan ala-asteen koulu, Hämeentie 80