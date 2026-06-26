Eurojackpotissa jysähti 87,3 miljoonan voitto - tässä perjantain tulokset
26.6.2026 22:06:19 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 26/2026 löytyi yksi täysosuma. Onnekas voittaja nappaa noin 87,3 miljoonaa euroa.
Täysosumamiljoonat matkaavat Saksaan. Ensi viikon tiistaina potissa on kymmenen miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 17, 25, 35, 39 ja 41. Tähtinumerot 5 ja 9.
5+1-tuloksia löytyi viisi: kolme Saksasta ja yhdet Virosta sekä Ruotsista. Voittojen arvo on noin 481 000 euroa.
5+0-riveillä voittaa noin 453 000 euroa. Osumia oli pelattu kolme kappaletta.
Suomen suurimmat voitot kotiutuivat 4+2-tuloksilla, joita oli pelattu kolme. Niiden voittosumma on noin 3700 euroa.
Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 2 1 0 4 6 5 4. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kaksi. Kuortanelainen nettipelaaja voittaa tuplatulla rivillään 40 000 euroa ja lohjalainen Veikkauksen sovelluksella pelannut kuittaa 20 000 euroa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Santiago 57, joka tuo tonnin voiton viidelle riville.
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