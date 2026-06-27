SDP:n Gebhardin puhe Pride-puistojuhlan päälavalla

Gebhard kiittää puheessaan sateenkaariyhteisöä Pride-kuukauteen ja yhdenvertaisuustyöhön osallistumisesta. Samalla Gebhard vaatii uusia politiikkatoimia vahvistamaan suomalaista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

”Saavuttamatta ovat edelleen eheytyshoitojen kielto, kolmannen sukupuolen juridinen tunnustaminen ja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen mahdollistaminen. Lisäksi lainsäädännöllä on varmistettava, että intersukupuolisten lasten tarpeettomista sukupuolta määrittävistä toimenpiteistä luovutaan ja että oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen mahdollistetaan myös alaikäisille heidän oikeuksiaan kunnioittaen.”, Gebhard sanoo.

Gebhard korostaa myös, että äärimmäisen konservatiiviset ja vihamielisesti vähemmistöihin suhtautuvat voimat ovat viime vuosina vahvistuneet ympäri maailmaa – ja myös Suomessa. Tämä kumpuaa siitä, että osa poliittisista vallankäyttäjistä hamuaa itselleen suosiota lietsomalla vihaa.

”Siksi haluan sanoa tämän erityisesti nyt, kun ihmisoikeuksia kyseenalaistavat äänet voimistuvat: ensi kevään eduskuntavaaleilla on merkitystä. Varmistetaan yhdessä, että sateenkaaren värit näkyvät myös politiikassa. Kannustan jokaista osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon juuri sillä tavalla kuin teille on mahdollista”, Gebhard summaa.

PUHE KOKONAISUUDESSAAN

Arvoisa Pride-yhteisö, hyvät kuulijat,

Alle vuosi sitten saimme avopuolisoni Bettiinan kanssa synnytyssairaalassa syliin pienen ja ruttuisen nyytin – ensimmäisen lapsemme. Olimme häkeltyneitä paitsi siitä, miten koko maailma muuttui lapsen saavuttua, myös siitä, että se oli kuin olikin meille mahdollista.

Kun katsomme taaksepäin Suomen historiaan, naisparien mahdollisuus saada lapsi julkisen sektorin hedelmöityshoitojen kautta on edelleen varsin uusi oikeus. Moni ennen meitä olisi varmasti toivonut samaa mahdollisuutta, mutta sitä ei ollut.

Hyvät kuulijat,

Lapsen saaminen meille kahdelle naiselle on mahdollistunut Suomessa eri syistä. Ensinnäkin sateenkaarioikeudet etenevät rohkeiden ihmisten takia. Siksi, että ihmiset ovat uskaltaneet elää avoimesti omana itsenään ja vaatineet yhdenvertaisuutta.

Toiseksi sateenkaarioikeudet ovat edenneet siksi, että rohkeiden ihmisten vaatimukset ovat muuttuneet poliittisiksi ja oikeudellisiksi päätöksiksi. Mikään ei ole tullut ilmaiseksi.

Sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustaminen on aina ollut sekä kulttuurinen että poliittinen teko.

Kulttuurisena kysymyksenä yhdenvertaisuutta ovat edistäneet ennen kaikkea kansalaisliikkeet, aktivistit ja tavalliset ihmiset, jotka ovat uskaltaneet vaatia muutosta. Juuri tätä voimaa juhlimme tänään ja koko Pride-kuukauden ajan. Pride on juhla, mutta ennen kaikkea se on protesti.

Äärimmäisen konservatiiviset ja vihamielisesti meihin suhtautuvat voimat ovat viime vuosina vahvistuneet ympäri maailmaa – ja myös Suomessa. Tämä kumpuaa siitä, että osa poliittisista vallankäyttäjistä hamuaa itselleen suosiota lietsomalla vihaa.

Mutta jokainen ansaitsee tulla rakastetuksi omana itsenään eivätkä kenenkään ministerin, kansanedustajan tai muun vallankäyttäjän ennakkoluulot sitä muuta.

Haluan kiittää teitä siitä, että olette tänäkin vuonna marssimassa. Ja näyttämässä että olemme täällä yhdessä ja meitä on paljon.

Hyvät ystävät,

Sateenkaari-ihmisten oikeudet ovat myös politiikkaa. Eikä kaikkia tarvittavia päätöksiä ole vieläkään tehty.

Saavuttamatta ovat edelleen eheytyshoitojen kielto, kolmannen sukupuolen juridinen tunnustaminen ja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen mahdollistaminen. Lisäksi lainsäädännöllä on varmistettava, että intersukupuolisten lasten tarpeettomista sukupuolta määrittävistä toimenpiteistä luovutaan ja että oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen mahdollistetaan myös alaikäisille heidän oikeuksiaan kunnioittaen.

Ja ennen kaikkea: saavutetuistakin asioista joudutaan pitämään lujasti kiinni.

Arvoisat kuulijat,

Te ja koko Pride-yhteisö olette osoittaneet, että muutos on mahdollinen.

Siksi haluan sanoa tämän erityisesti nyt, kun ihmisoikeuksia kyseenalaistavat äänet voimistuvat: ensi kevään eduskuntavaaleilla on merkitystä.

Varmistetaan yhdessä, että sateenkaaren värit näkyvät myös politiikassa. Kannustan jokaista osallistumaan demokraattiseen päätöksentekoon juuri sillä tavalla kuin teille on mahdollista.

Äänestäkää ehdokkaita, jotka puolustavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja ennen kaikkea: lähtekää itse mukaan ehdokkaiksi, vaalityöntekijöiksi ja vaikuttajiksi. Tarvitsemme yhä enemmän vähemmistöön kuuluvia käyttämään valtaa.

Hyvät ystävät,

Eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtajana teitä katsoessani on helppo uskoa siihen, että yhdenvertaisempi tulevaisuus on mahdollinen.

Tehdään ensi vaaleista sateenkaariväen esiinmarssi.

Tehdään yhdessä työtä sen eteen, että jokainen Suomessa voi tuntea olevansa yhtä hyväksytty, turvassa ja yhdenvertaisena kuin me perheeni kanssa saimme tuntea sinä päivänä, kun pidimme ensimmäistä kertaa lastamme sylissä.