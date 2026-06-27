SDP:n Piritta Rantanen: Vigelius pelkää seuraavan hallituksen tekevän toimia, joita nykyhallitus on itse tehnyt

SDP:n Timo Harakka: Tekoälyn on tuotettava parempia palveluita, ei vain säästöjä 26.6.2026 16:03:03 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Timo Harakan mukaan tekoälyn mahdollisuudet julkisella sektorilla tulee nähdä ennen kaikkea keinona parantaa palveluiden laatua, työelämää ja yhteiskunnan toimivuutta, ei ensisijaisesti henkilöstövähennysten tai menoleikkausten välineenä. SDP korostaa, että tuottavuuden kasvun tavoitteena tulee olla parempi hyvinvointivaltio, ei pienempi julkinen sektori.