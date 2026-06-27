SDP:n Piritta Rantanen: Vigelius pelkää seuraavan hallituksen tekevän toimia, joita nykyhallitus on itse tehnyt
27.6.2026 14:18:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd) huomauttaa Joakim Vigeliuksen lausuntojen ovan ristiriidassa hallituksen omien toimien kanssa.
Joakim Vigelius on arvioinut pelkäävänsä, että tuleva hallitus helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa nykyisen hallituskauden kiristysten jälkeen. Hänen mukaansa suomalaiset ymmärtävät työperäisen maahanmuuton esimerkiksi todellisissa työvoimapulatilanteissa, kuten hoitoalalla, mutta matalapalkka-aloilla halvan ulkomaisen työvoiman käyttö voi johtaa tilanteeseen, jossa yhteiskunta joutuu tukemaan työntekijöiden toimeentuloa.
Kansanedustaja Piritta Rantasen mukaan Vigeliuksen kritiikki osuu kuitenkin väärään osoitteeseen.
– Perussuomalaiset itse ovat olleet hallituksessa mukana tekemässä ratkaisuja, jotka ovat käytännössä helpottaneet työperäistä maahanmuuttoa takaportin kautta. Paikallista sopimista on lisätty, joka omalta osaltaan mahdollistaa työperäisen hyväksikäytön ja suomalaisten työntekijöiden oikeuksien polkemisen. Samalla suomalaisia työntekijöitä ei ole puolustettu niin kuin ennen vaaleja luvattiin, Rantanen toteaa.
Rantanen yhtyy myös SDP:n kansanedustaja Niina Malmin vaatimukseen rakennusalan saatavuusharkintapäätöksen selvittämisestä.
– Rakennusalan työvoimapolitiikan lähtökohtana tulee olla kotimaisen työvoiman työllistäminen ja reilujen työehtojen turvaaminen. Työvoiman hyväksikäyttöä ei pidä mahdollistaa eikä työttömiä rakentajia sivuuttaa, Rantanen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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